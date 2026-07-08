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El pronóstico de Nubel Cisneros

El frío intenso da un respiro y suben un poco las temperaturas mínimas y máximas

Nubel Cisneros prevé aumento de temperatura, dejando atrás por unos días las jornadas de frío extremo y mínimas bajo cero. Los detalles día a día.

domingo-cielo-nublado

Nubel Cisneros prevé aumento de temperatura, dejando atrás por unos días las jornadas de frío extremo y mínimas bajo cero.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta fría, con heladas y luego formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde comenzarán a moderarse las temperaturas generando condiciones templadas en el norte y litoral, y frescas en el resto del país con cielo parcialmente nublado.

El jueves se espera una mañana fría con nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá fresca a templadas con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frías en la noche.

martes frio y con heladas, luego comienza a subir la temperatura, con maximas de hasta 20º
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Martes frío y con heladas, luego comienza a subir la temperatura, con máximas de hasta 20º

El viernes tendremos un inicio de jornada fría con nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá templada en el norte y fresca en el resto del país con gradual aumento de nubosidad y humedad.

Miércoles 8

Zona Norte: máxima 18º y mínima 6º

Zona Sur: máxima 16º y mínima 6º

Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 8º

Jueves 9

Zona Norte: máxima 20º y mínima 9º

Zona Sur: máxima 17º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 9º

Viernes 10

Zona Norte: máxima 20º y mínima 7º

Zona Sur: máxima 16º y mínima 7º

Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 8º

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El frío intenso da un respiro y suben un poco las temperaturas mínimas y máximas
El pronóstico de Nubel Cisneros

El frío intenso da un respiro y suben un poco las temperaturas mínimas y máximas

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