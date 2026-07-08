Nubel Cisneros prevé aumento de temperatura, dejando atrás por unos días las jornadas de frío extremo y mínimas bajo cero.
El frío intenso da un respiro y suben un poco las temperaturas mínimas y máximas
Nubel Cisneros prevé aumento de temperatura, dejando atrás por unos días las jornadas de frío extremo y mínimas bajo cero. Los detalles día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta fría, con heladas y luego formación de nieblas y neblinas aisladas. En la tarde comenzarán a moderarse las temperaturas generando condiciones templadas en el norte y litoral, y frescas en el resto del país con cielo parcialmente nublado.
El jueves se espera una mañana fría con nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá fresca a templadas con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frías en la noche.
Martes frío y con heladas, luego comienza a subir la temperatura, con máximas de hasta 20º
El viernes tendremos un inicio de jornada fría con nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá templada en el norte y fresca en el resto del país con gradual aumento de nubosidad y humedad.
Miércoles 8
Zona Norte: máxima 18º y mínima 6º
Zona Sur: máxima 16º y mínima 6º
Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 8º
Jueves 9
Zona Norte: máxima 20º y mínima 9º
Zona Sur: máxima 17º y mínima 8º
Zona Metropolitana: máxima 15º y mínima 9º
Viernes 10
Zona Norte: máxima 20º y mínima 7º
Zona Sur: máxima 16º y mínima 7º
Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 8º
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