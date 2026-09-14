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HABLÓ EN LA EXPO PRADO

Fernando Pereira llamó a "elevar la discusión política" en el Parlamento y que si "una parte le toca al FA, asumámosla"

"Decir que un presidente tuvo responsabilidad política en una compra de 90 millones de dólares, para mí no es hiriente para nadie", dijo el presidente del Frente Amplio.

PEREIRA-ARU

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, estuvo este lunes en la Expo Prado, donde se refirió al tema de la discusión política en el Parlamento y aseguró que críticas a Lacalle Pou no son insultos.

"Yo creo que todos nos damos cuenta de que hay que elevar la discusión parlamentaria, la discusión de los medios, las entrevistas de los medios. Es muy difícil que un medio transmita una buena noticia", dijo el presidente del Frente Amplio.

"No podemos ser nosotros los que generemos un clima de falta de sobriedad que lleve a que la gente alimente redes de odio que finalmente solo nos pueden hacer mal", indicó.

Fernando Pereira en rueda de prensa tras la reunión con el presidente Orsi.
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Fernando Pereira: "¿Cuál es el enojo, no se puede hablar de Lacalle Pou en Uruguay?"

En la jornada, Pereira se reunió con autoridades de la Asociación Rural del Uruguay.

"Lo que le dije a los miembros de la Asociación Rural. Yo puedo traer una carpeta de 500 páginas de insultos de dirigentes del Partido Nacional a dirigentes del Frente Amplio. Ni les digo las que puedo traer dirigidas a mí. Lo que no he visto a nadie que pueda decir que puede armar una carpeta igual de dirigentes del Frente Amplio", agregó. "Porque decir que un presidente tuvo responsabilidad política en una compra de 90 millones de dólares, para mí no es hiriente para nadie", dijo.

"No hay que confundir discusión política que es esto que estoy planteando con adjetivos como los que hemos escuchado en el Parlamento. Eso me parece que es un nivel que tenemos que modificar. Y si una parte le toca al Frente Amplio, asumámosla", señaló.

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