El congreso del Frente Amplio aprobó el fin de semana, entre otras cosas, comenzar a debatir la posibilidad de crear un impuesto al 1% más rico del país como forma de financiar políticas sociales, especialmente las destinadas a la población de menores ingresos.
El Frente Amplio comenzará a debatir la posibilidad de crear el impuesto al 1% más rico
“Lo importante es que esto se va a empezar a debatir”, dijo el senador del Frente Amplio Daniel Caggiani. El congreso del FA el inicio del debate del impuesto al 1% más rico del país.
“Esto es el inicio de un debate que para la izquierda es muy importante, pero por ahora estamos en esa situación, estamos dándole marco político”, dijo a Subrayado el senador del FA Daniel Caggiani, y agregó: “Creo que lo importante es que esto se va a empezar a debatir, que va a tener un proceso para el año que viene, y luego del debate se va a terminar definiendo qué se va a hacer”.
“Después hay que ver los instrumentos, cuáles son los mejores, están los instrumentos fiscales, los de gasto público”, comentó.
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El senador del MPP enmarcó esta discusión impositiva en el objetivo de crear “más igualdad”.
“Lo que hay es un acuerdo del Frente Amplio de tomar una propuesta del PIT-CNT que es interesante en términos de lo que significa cómo mejorar la igualdad. Va a estar sin duda enmarcada en cómo mejoramos una estrategia nacional de desarrollo en Uruguay, cómo hacemos para que el sector productivo produzca más y mejor, podamos exportar mejor, cómo también los distintos actores de la cadena productiva aportan ingresos para financiar mejor las políticas públicas y hacer que un Estado sea no solo más eficiente si no que también tenga por un lado políticas de protección a la ciudadanía y bueno, para eso hay que financiarlas”, explicó.
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