Comienzo de semana sin lluvias y por lo menos hasta el miércoles sin agua, según Nubel Cisneros

Cielo despejado y sin lluvias. Foto: archivo Subrayado.

Nubel Cisneros prevé tiempo estable hasta el miércoles inclusive, sin pronóstico de lluvias por ahora. Estará frío, con mínimas de 8ºC y máximas que pueden llegar a 20º.

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta fría, con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde se presentará fresca a templada, ligeramente nublado, manteniendo bajas temperaturas en la noche.

El martes la mañana estará fría con nieblas y neblinas aislada principalmente en las zonas centro y este. La tarde seguirá fresca a templada con cielo parcialmente nublado, en tanto la noche continuará fría.

El miércoles se espera un inicio de jornada fría con nubosidad dispersa, algunas neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado en el sur y este y ligeramente cálido en el norte y litoral con nubosidad variable. Lunes 19 Zona Norte: máxima 21º y mínima 7º Zona Sur: máxima 18º y mínima 7º Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 9º Martes 20 Zona Norte: máxima 24º y mínima 8º Zona Sur: máxima 20º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 9º Miércoles 21 Zona Norte: máxima 25º y mínima 9º Zona Sur: máxima 20º y mínima 9º Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 10º

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