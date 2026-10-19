Nubel Cisneros prevé tiempo estable hasta el miércoles inclusive, sin pronóstico de lluvias por ahora. Estará frío, con mínimas de 8ºC y máximas que pueden llegar a 20º.
Comienzo de semana sin lluvias y por lo menos hasta el miércoles sin agua, según Nubel Cisneros
Nubel Cisneros prevé tiempo estable hasta el miércoles inclusive, sin pronóstico de lluvias por ahora. Estará frío, con mínimas de 6ºC y máximas que pueden llegar a 20º. Los detalles.
De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta fría, con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde se presentará fresca a templada, ligeramente nublado, manteniendo bajas temperaturas en la noche.
El martes la mañana estará fría con nieblas y neblinas aislada principalmente en las zonas centro y este. La tarde seguirá fresca a templada con cielo parcialmente nublado, en tanto la noche continuará fría.
Lluvias y lloviznas aisladas, la constante de esta semana hasta nuevo aviso, confirma Nubel Cisneros
El miércoles se espera un inicio de jornada fría con nubosidad dispersa, algunas neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado en el sur y este y ligeramente cálido en el norte y litoral con nubosidad variable.
Lunes 19
Zona Norte: máxima 21º y mínima 7º
Zona Sur: máxima 18º y mínima 7º
Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 9º
Martes 20
Zona Norte: máxima 24º y mínima 8º
Zona Sur: máxima 20º y mínima 8º
Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 9º
Miércoles 21
Zona Norte: máxima 25º y mínima 9º
Zona Sur: máxima 20º y mínima 9º
Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 10º
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