RECIBÍ EL NEWSLETTER
Y ES NOTICIA

Comienzo de semana sin lluvias y por lo menos hasta el miércoles sin agua, según Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tiempo estable hasta el miércoles inclusive, sin pronóstico de lluvias por ahora. Estará frío, con mínimas de 6ºC y máximas que pueden llegar a 20º. Los detalles.

Cielo despejado y sin lluvias. Foto: archivo Subrayado.

Cielo despejado y sin lluvias. Foto: archivo Subrayado.

Nubel Cisneros prevé tiempo estable hasta el miércoles inclusive, sin pronóstico de lluvias por ahora. Estará frío, con mínimas de 8ºC y máximas que pueden llegar a 20º.

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta fría, con heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde se presentará fresca a templada, ligeramente nublado, manteniendo bajas temperaturas en la noche.

El martes la mañana estará fría con nieblas y neblinas aislada principalmente en las zonas centro y este. La tarde seguirá fresca a templada con cielo parcialmente nublado, en tanto la noche continuará fría.

Siguen las lluvias toda la semana. Foto: FocoUy
Seguí leyendo

Lluvias y lloviznas aisladas, la constante de esta semana hasta nuevo aviso, confirma Nubel Cisneros

El miércoles se espera un inicio de jornada fría con nubosidad dispersa, algunas neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde seguirá el tiempo fresco a templado en el sur y este y ligeramente cálido en el norte y litoral con nubosidad variable.

Lunes 19

Zona Norte: máxima 21º y mínima 7º

Zona Sur: máxima 18º y mínima 7º

Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 9º

Martes 20

Zona Norte: máxima 24º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 20º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 9º

Miércoles 21

Zona Norte: máxima 25º y mínima 9º

Zona Sur: máxima 20º y mínima 9º

Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 10º

Temas de la nota

Lo más visto

Los movimientos del argentino detenido por la desaparición de una adolescente que permitieron dar con su paradero
PAYSANDÚ

Los movimientos del argentino detenido por la desaparición de una adolescente que permitieron dar con su paradero
ALERTA AMBER DESACTIVADA

Fue localizada en Argentina "con vida y en buenas condiciones" la adolescente que estaba desaparecida en Paysandú
Policiales

Un argentino de 37 años está detenido por el caso de la adolescente que estaba desaparecida en Paysandú
efectivo de Policía caminera en santa lucía

Imputaron al policía que baleó a su hija y lesionó a su hijo: "Intentaron defender a su mamá", dijo la fiscal
AFECTACIÓN COMERCIAL

Comerciantes de Paso Molino denuncian que hormigón debajo del viaducto afecta el estacionamiento y la actividad

Te puede interesar

Foto: Subrayado, archivo. Allanamiento en la casa del Piolín en barrio Ituzaingó.
Barrio Ituzaingó

Cayó "El Piolín", investigado por matar a un integrante de los Suárez de Villa Española y que causaba temor en Ituzaingó
Centro de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. 
DESDE ESTE MARTES 20

La IMM cambia desde el martes la ubicación de dos cámaras que controlan la prohibición de estacionar y detenerse
La cocaína  estaba oculta en 62 envoltorios de papel de aluminio.
viajaban a madrid

Incautaron más de 11 kilos de cocaína en el equipaje de dos brasileñas en el Aeropuerto de Carrasco

Dejá tu comentario