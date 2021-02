El fallecido Chadwick Boseman domina nominaciones a premios SAG de Hollywood y todo apunta a los Oscar 2021

Embed

El sindicato de actores de Hollywood postuló a Boseman por su papel protagónico como un joven y ambicioso trompetista en la cinta dramática ambientada en la década de 1920 "Ma Rainey's Black Bottom" ("La madre del blues" en Latinoamérica y España), y su papel secundario como soldado de la guerra de Vietnam en "Da 5 Bloods" ("5 sangres"), de Spike Lee.

Embed

Embed

Ambas películas también obtuvieron nominaciones al mejor reparto, el premio mayor en la ceremonia de los SAG.

Aunque menos importantes que las nominaciones a los Globos de Oro del miércoles, los premios SAG se consideran un indicador más fuerte de las posibilidades de alcanzar los Óscar, pues los actores representan el sector más numeroso de los aproximadamente 10.000 miembros votantes de la Academia de Cine de Estados Unidos.

Solo dos actores han ganado un Óscar póstumamente: Peter Finch por "Network" ("Poder que mata" en Latinoamérica) de 1976 y Heath Ledger por "Batman: El caballero de la noche" de 2008.

Boseman murió a los 43 años en agosto del año pasado de cáncer de colon, un diagnóstico del que nunca habló públicamente.

Su coprotagonista en "La madre del blues", Viola Davis, también obtuvo una nominación a mejor actriz principal, colocando el filme a la cabeza de las nominaciones de actuación junto con el coreano-estadounidense "Minari".

"Minari", que trata sobre una familia inmigrante que se muda a una zona rural de Arkansas en la década de 1980 para comenzar una nueva vida, espera reeditar el éxito de "Parásitos", la cinta que ganó el premio al mejor reparto del SAG el año pasado antes de ser finalmente coronada como mejor película en los Óscar.

El que fuera la estrella de "Walking Dead" Steven Yeun y la veterana estrella surcoreana Youn Yuh-jung fueron nominados por sus papeles en este filme, además del elenco completo.

Completando la prestigiosa categoría de mejor reparto, se encuentran "Una noche en Miami" y "El juicio de los 7 de Chicago".

Netflix volvió a dominar las nominaciones de películas con 11 de actuación y otras dos por dobles de acción. Su rival Amazon le siguió con cuatro.

- Trump renuncia -

El expresidente Donald Trump amenazó con eclipsar el anuncio de las nominaciones con una iracunda carta de renuncia al sindicato de Hollywood, que recientemente inició un procedimiento disciplinario en su contra.

En la carta publicada el jueves, el que fuera la estrella del reality show "El aprendiz" menospreció la amenaza del SAG de expulsarlo con las palabras: "¡A quién le importa!".

"Ya no deseo estar asociado con su sindicato (...) Ustedes no han hecho nada por mí", escribió Trump, cuyas incursiones en la industria incluyen los títulos "Mi pobre angelito 2" y "Zoolander".

El SAG-AFTRA respondió con un lacónico "Gracias".

El mes pasado el sindicato había votado a favor de buscar una "probable causa de violación" de la Constitución por parte de Trump en relación con el ataque de sus partidarios el 6 de enero contra el Capitolio de Estados Unidos.

Encomendó a un comité para investigar esos eventos, así como el destrato de Trump a los periodistas de televisión, a quienes también representa el sindicato de 160.000 miembros.

También entre las filas de miembros del SAG se encuentran los dobles de acción de Hollywood, que reciben su único reconocimiento de premios importantes en esta gala anual.

"Da 5 Bloods" y "El juicio de los 7 de Chicago" obtuvieron nominaciones en esta categoría, junto con "Mulan" de Disney, "News of the World" ("Noticias del gran mundo" en España), protagonizada por Tom Hanks, y la cinta de superhéroes "Mujer Maravilla 1984".

Las series de televisión "The Crown" y "Schitt's Creek" encabezaron las nominaciones a los SAG con cinco cada una, después de lograr buenas opciones para los Globos de Oro el miércoles. También figuraron "Bridgerton" y el aclamado drama británico "I May Destroy You".

Las nominaciones fueron anunciadas en Instagram por Daveed Diggs, nominado como actor de televisión por la versión de Disney+ del éxito de Broadway "Hamilton", y Lily Collins ("Emily in París").

La 27a edición anual de los premios Screen Actors Guild se pospuso dos veces, primero por la pandemia y luego porque chocaba con los premios Grammy de música. Ahora se realizará el 4 de abril, poco antes de que se celebre la gala de los Óscar, el 25 de abril.