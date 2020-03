El documento, presentado este viernes en conferencia de prensa por el presidente del FA Javier Miranda y varios dirigentes, se indica que el objetivo de la propuesta es “preservar la salud, las fuentes de trabajo y las empresas, no aumentar la pobreza y la desigualdad y prepararse para el día después”.

“En estos días, el gobierno ha venido presentando una serie de medidas para hacer frente al impacto económico sufrido por el coronavirus. Saludamos estas medidas, entendemos y compartimos su dirección; creemos que es necesario darle mayor alcance y profundidad. En particular dotándolas de una mirada general y pensando en ‘el día después’, de tal forma de construir condiciones para el crecimiento sólido de la economía el día después de la tormenta”, dice el documento.

“Esta es la hora de la política y es la hora del Estado. Pensar que el mercado puede, por sí solo, brindar soluciones a la situación planteada y a la actual coyuntura, resulta un error”, agrega el FA.

“En ese sentido le presentamos al gobierno un plan con cuatro dimensiones principales:

a. Atender la situación sanitaria;

b. Preservar a trabajadoras, trabajadores y a las empresas;

c. No aumentar la pobreza y la desigualdad;

d. Fomentar condiciones de crecimiento.

Las siguientes son las 9 medidas presentadas por el FA al gobierno en la actual coyuntura:

1. Profundizar el aislamiento social y fortalecer el sistema de salud, ampliando la disponibilidad de personal e insumos. Debe considerarse la incorporación de otras áreas, como la salud mental y el combate a la violencia de género.

2. Desarrollar incentivos a empresas con el fin de evitar el envío al seguro de paro de miles de trabajadoras y trabajadores.

3. Crear un subsidio equivalente a un salario mínimo nacional que dure el mismo tiempo que la cuarentena, para trabajadoras y trabajadores que no se encuentran registrada/os en el MTSS y en la Seguridad Social. Este subsidio debiera incluir a toda/os la/os trabajadoras y trabajadores no subordinada/os (cuentapropistas) y a quienes se encuentran en la informalidad (feriantes, changadores, vendedores ambulantes, artistas callejeros, etc.).

4. Flexibilizar las condiciones de acceso al seguro de desempleo (plazo y reducción horaria).

5. Diferir vencimientos en las tarifas de OSE y UTE a micro y pequeñas empresas de sectores directamente afectados por la crisis sanitaria, familias de bajos ingresos y trabajadora/es enviada/os a seguro de paro.

6. Regular el precio de venta al público de aquellos insumos de primera necesidad en la prevención contra el virus.

7. Suspender aumento del IVA a compras con tarjetas de crédito y débito.

8. Evitar saltos abruptos del dólar, continuando con la política de disminución de la volatilidad cambiaria.

9. Aumentar el gasto y promover la inversión pública como mecanismo para disminuir el efecto de la desaceleración económica.

El senador Mario Bergara opinó acerca de las medidas que anunció el gobierno: