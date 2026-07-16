"El Estado está presente, pero descoordinado en sus acciones", dijo directora de Inmujeres sobre casos de violencia de género

La directora de Inmujeres, Mónica Xavier, se refirió a un informe de la Institución de Derechos Humanos (Inddhh) que detectó fallas en un caso de violencia doméstica que terminó en un femicidio en Euskalerria, MalvÍn, en el año 2025, aún habiendo denuncias previas.

“Es muy bueno que la institución haya elaborado ese importante documento que interpela la respuesta del Estado, que siempre decimos, el Estado no está ausente, está presente, pero está descoordinado en sus acciones”, señaló Xavier.

“El encadenamiento, la sucesión de respuestas que tiene que dar el Estado, en este caso paradigmático, muestra la desconexión, y es por eso que desde el Instituto Nacional de las Mujeres venimos trabajando con toda la institucionalidad y el Parlamento el pensar modelos diferentes de atención a la violencia, que puedan irse introduciendo en nuestro país”, explicó y remarcó la importancia de la “respuesta integral”.

El informe de la Inddhh señala, entre otros puntos, que la víctima denunció tres veces, y que no tuvo el tratamiento debido: "A pesar de que la valoración de riesgo señala como un elemento de importancia considerar los antecedentes de denuncias, este aspecto parecería ser omitido en la medida en que ambas denuncias se desarrollan de manera similar sin que existan aspectos de profundización".

En el caso de las dos primeras denuncias, la resolución agrega: "Se observa la falta de convocatoria a audiencia, así como la búsqueda de otros mecanismos de acompañamiento. No se identifican redes familiares que podrían ser orientadas o servicios que podrían intervenir (de salud o especializados)".

"La información recaba y analizada permite señalar que al menos desde el año XX, el Estado a través del Ministerio del Interior y el Poder Judicial tenía conocimiento de la situación y estaban presente elementos que hacen a la valoración del riesgo. Asimismo, de confirmarse la asistencia en salud, el Estado tenía oportunidad de realizar una detección temprana con anterioridad a la realización de denuncias. Sin embargo, no existen elementos que permitan señalar que haya existido una detección temprana desde los servicios de salud, ni articulación interinstitucional que permita orientar a la víctima y/o sus familiares", indica también el texto.