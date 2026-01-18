El domingo comenzó fresco y con viento, pero mejora en la tarde: mirá el pronóstico

Foto: Canal 10. Playa de Solanas, Maldonado.

Este domingo 18 de enero comenzó con tiempo fresco, con mucha nubosidad, principalmente en la zona noreste. En las primeras horas se notó inestabilidad y en el sur está ventoso.

Así lo indicó en su pronóstico el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros. Agregó que la tarde estará templada a cálida, con cielo parcialmente nublado.

Respecto a los vientos, se mantendrán moderados a suaves desde el sureste.

Cisneros prevé temperaturas máximas de entre 28 °C y 35 °C, dependiendo de la zona del país. Mirá el detalle. NORTE:

MÁX.: 35 ºC

MÍN.: 16 ºC SUR:

MÁX.: 32 ºC

MÍN.: 16 ºC ESTE:

MÁX.: 32 ºC

MÍN.: 14 ºC OESTE:

MÁX.: 35 ºC

MÍN.: 16 ºC ÁREA METROPOLITANA:

MÁX.: 28 ºC

MÍN.: 18 ºC En tanto, Cisneros adelantó que el lunes comenzará fresco, con nubosidad dispersa, observándose algunas nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde seguirá con tiempo cálido a caluroso con importantes periodos de sol, agregó.

