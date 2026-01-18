RECIBÍ EL NEWSLETTER
pronóstico de nubel cisneros

El domingo comenzó fresco y con viento, pero mejora en la tarde: mirá el pronóstico

Nubel Cisneros prevé temperaturas máximas de entre 28 °C y 35 °C, dependiendo de la zona del país. Mirá el detalle.

Foto: Canal 10. Playa de Solanas, Maldonado.

Foto: Canal 10. Playa de Solanas, Maldonado.

Este domingo 18 de enero comenzó con tiempo fresco, con mucha nubosidad, principalmente en la zona noreste. En las primeras horas se notó inestabilidad y en el sur está ventoso.

Así lo indicó en su pronóstico el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros. Agregó que la tarde estará templada a cálida, con cielo parcialmente nublado.

Respecto a los vientos, se mantendrán moderados a suaves desde el sureste.

Adolescente lesionado en playa Brava. Foto: Intendencia de Maldonado.
Seguí leyendo

Adolescente lesionado tras ser arrastrado por una ola en playa Brava de Punta del Este

Cisneros prevé temperaturas máximas de entre 28 °C y 35 °C, dependiendo de la zona del país. Mirá el detalle.

NORTE:
MÁX.: 35 ºC
MÍN.: 16 ºC

SUR:
MÁX.: 32 ºC
MÍN.: 16 ºC

ESTE:
MÁX.: 32 ºC
MÍN.: 14 ºC

OESTE:
MÁX.: 35 ºC
MÍN.: 16 ºC

ÁREA METROPOLITANA:
MÁX.: 28 ºC
MÍN.: 18 ºC

En tanto, Cisneros adelantó que el lunes comenzará fresco, con nubosidad dispersa, observándose algunas nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde seguirá con tiempo cálido a caluroso con importantes periodos de sol, agregó.

Temas de la nota

Lo más visto

La represa de India Muerta, donde desaparecieron las tres personas, dos adultos y un adolescente. 
ROCHA

Hallaron dos cuerpos de quienes se ahogaron en la represa de India Muerta; buscan a un tercer desaparecido
Sociedad

"Estamos en una situación de riesgo": edil colorado propone proyecto para regular protocolos de seguridad en juegos del Parque Rodó
EN SOLYMAR

Un hombre se llevó por la fuerza a una niña de 4 años en Solymar; tenía denuncia por violencia doméstica
MALDONADO

Habló el casero que encontró al niño de 3 años deambulando solo en ruta 10: "No entendíamos nada"
testimonios

Primeras horas de multas en el Solo Bus: choferes de ómnibus ven cambios en avenida Italia y particulares dicen que respetan

Te puede interesar

Foto: Armada Nacional. Trabajos en represa de India Muerta, en Rocha.
ahogamientos en rocha

Hallaron los tres cuerpos de la familia que se ahogó en el lago de la represa de India Muerta
Foto: Canal 10. Playa de Solanas, Maldonado.
pronóstico de nubel cisneros

El domingo comenzó fresco y con viento, pero mejora en la tarde: mirá el pronóstico
Falleció la niña de 2 años que había caído a una piscina en Barra del Chuí
ESTABA INTERNADA EN MALDONADO

Falleció la niña de 2 años que había caído a una piscina en Barra del Chuí

Dejá tu comentario