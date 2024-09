"El día viernes será mi último partido con la Selección de mi país", anunció Luis Suárez en conferencia

“Lo venía pensando, lo venía analizando. Es el momento indicado. Tengo mis razones. No hay nadie que tome la decisión que no sea yo mismo junto a mi familia. Es difícil, pero es el momento en el cual puedo jugar el último partido con la Selección tranquilo. Lo voy a jugar con la misma ilusión que el primero con la Selección en 2007. Con las mismas ganas que tenía ese niño que comenzó con 19 años. Y ese ya jugador veterano, viejo, con la trayectoria increíble en la Selección, va a dejar la vida el día viernes, porque me enseñaron todo eso desde que empecé acá, a entregarme siempre por mi país”, dijo Suárez, con dificultad por la emoción que le generó dar la noticia.

Destacó la importancia de tomar él mismo la decisión y habló de “la tranquilidad” de entregarse al máximo hasta el último partido. “Llega la reserva de setiembre y me pongo a analizar. Seguís contando para el entrenador y toca decidir si ahora, después o continuar como si nada. Me pongo a hablar con mi mujer, que me dijo que hiciera lo que quisiera. Un día me levanté y pensé que era algo que yo quería cerrarlo, me pidió el corazón cerrarlo por sentirme bien en estos momentos de poder cerrarlo de la manera que yo quiero. Creo que me he ganado el derecho a poder decidirlo”, agregó sobre cómo fue el proceso de dejar la Celeste.

“Despedirme con la gente acá es algo que no sé si muchos lo hicieron y eso para mí me hizo tomar la decisión de que era el momento justo”, sostuvo sobre que el partido sea en el Centenario. “Mi estadio”, remarcó.

Contó que otros futbolistas intentaron convencerlo, uno fue Sebastián “Loco” Abreu, pero que la decisión ya estaba tomada y firme.

Una de las primeras personas en conocer la decisión fue el “Maestro” Tabárez. “Le di mis razones y me entendió”, dijo. “Una persona que me ha dado todo en la Selección y los mejores años en la Selección los tuve con él. Le hice un pedido especial para el día viernes, que yo ya lo conozco, ya sé cómo es y lo entiendo perfectamente”, expresó.

“Les pedí que no estuvieran porque no los quiero hacer pasar por este momento”, dijo Suárez sobre la decisión de que sus hijos no estén en la conferencia. Fue acompañado por su esposa Sofía Balbi. “Ayer me enteré que mi hijo del medio, Benja, no quería que me retirara”, contó emocionado.

“Mi mujer, que se come todos mis garrones. La que aguanta todo. Tanto lo bueno como lo malo, pero en los malos momentos está siempre, siempre respetando mis decisiones, apoyándome. Seguramente hoy me lleve otro rezongo porque lloré y me decía que no llorara. Pero imposible”, dijo Suárez al pensar en quién agradecer por lo que ha sido su vida dedicada al fútbol.

Además, agradeció a los capitanes en su historia, Lugano y Godín.

Sobre el futuro, sostuvo que a corto plazo quiere “disfrutar un poco más” del fútbol profesional y que a largo plazo no busca convertirse en entrenador, pero sí trabajar para fomentar el fútbol en niños y jóvenes.

El delantero fue consultado sobre un mensaje para futuras generaciones: “A mí lo que me remarcó mucho fue que llegué a Nacional, a la Selección, di el paso a Europa, siendo siempre el mismo dentro de la cancha. Me hizo ser el que soy hoy en día. Me mandé mis errores, pero por ser como soy no bajé los brazos”, expresó.

También habló de la generación 2010, que aseguró que le “inculcó muchas cosas” sobre cómo ser con el hincha y desempeñarse en el extranjero.

“El día viernes primero espero que sea algo inolvidable para mí, para mí familia, para la gente”, remarcó. “Espero una linda fiesta y que gane Uruguay, porque no deja de ser Eliminatoria”, sostuvo.

“Con Darwin hace días que no hablo. Pasó por momentos complicados por la sanción y hace días que no hablo. Es uno de los que no se lo había comunicado, porque mi idea era comunicárselo acá”, dijo sobre el futbolista que lo sucede como el 9 de la Selección.

“La Selección tiene que estar por encima de cualquier jugador”, dijo Suárez, sobre si dudó sobre su decisión de dejar la Celeste por la sanción que tienen otros jugadores.

En ese sentido llamó a que los otros futbolistas “aprovechen estos minutos” en los que no esté Darwin para mostrar su desempeño.

“Empecé en el complejo que soñaba con jugar en la Selección con la 10 de Francescoli. No quería ser como él o superarlo, porque un tipo que ganó tres Copa América no lo hizo cualquiera. (...) Irme de la forma que me voy, con tantos goles, con tantas amarguras, con muchísimas alegrías, eso no me lo va a quitar nadie. Lo que represento para mi país no me lo va a quitar nadie”, compartió sobre los sueños que tenía de niño y lo que fue sucediendo en el correr de los años.

El delantero comenzó la conferencia pasadas las 20:00 horas, con un saludo y mensaje de apoyo a la familia de Juan Izquierdo, el futbolista de Nacional que murió en Brasil.