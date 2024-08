"El día que ellos resuelvan la interna, vamos a debatir con quien sea", dijo Orsi en respuesta a Lacalle Pou

El candidato a la Presidencia por el Frente Amplio , Yamandú Orsi , respondió a las críticas de la coalición de gobierno, que lo acusa de no querer debatir, y en especial a lo que expresó el presidente Luis Lacalle Pou en Guichón este miércoles.

“Yo no puedo decir que no me comprometí, porque uno puede pasar por la vida sin comprometerse, puede pasar sin hablar, puede pasar sin debatir, puede pasar sin decir nada”, dijo Lacalle Pou. “Obviamente, cuando uno habla y compromete es esclavo de esas palabras”, agregó.