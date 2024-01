El después de la salida de Alan y Denisse: "Yo estoy orgullosa de lo que soy y lo que muestro", dijo Sabrina

Así, entre llantos, despidieron a Denisse y a Alan. La primera, no logró cautivar demasiado al público por su estadía quieta y serena. El segundo, generó disgustos desde el momento en el que nominó a Rosina y las consecuentes decisiones de romance, además de su enojo -que después dijo que era una estrategia- cuando Martín no lo salvó de placa.

Por su parte, Sabrina lloró cuando supo que se iba Alan. Él, en cambio, se mostró feliz porque la persona con la que estuvo más cerca en las últimas semanas continúa.

Después, se los vio a todos los participantes amigos de Alan y Denisse desanimados y silenciosos. Pero hubo dos momentos que llamaron la atención: el abrazo entre Sabrina y Bautista y la charla de esta con Rosina, que últimamente parece su confidente.

Con la uruguaya, la charla fue por el lado de qué puede hacer ella en la casa ahora que se fue Alan y sobre lo que cree que piensan los demás por su vínculo con este.

“Yo estoy orgullosa de lo que soy y lo que muestro… Soy fiel a mi misma”, dijo Sabrina.

“Siempre tiene que haber un poco de egoísmo para vivir la vida”, sentenció la contadora. Rosina la apoyó en su forma de pensar y le confesó que la admira y le parece muy valiente su forma de ser, pero también la alertó sobre la mirada del exterior y sobre todo de su novio Brian. “Se juzga mucho acá… Yo en la situación de él no se..”, resaltó.

Sobre eso, Sabrina reconoció que está preocupada por lo que pase el día que abandone la casa: “Se juzga que por ser un hombre no puedo compartir mi tiempo… A mi afuera fácil y hermoso no se me viene”, confesó.

La jugadora también hizo referencia a cómo se siente con Alan y contó que no se arrepiente de la relación que creció entre ellos, “Obviamente que hay afecto”. Pero Rosina fue directa con ella: “Te la jugaste fuerte… Te van a hacer un millón de preguntas”, dijo respecto al día que se reencuentre con su pareja, “Hiciste lo que sentiste y listo.. Nadie te puede decir como sentir y cómo vivir”.

