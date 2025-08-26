RECIBÍ EL NEWSLETTER
PLAN PILOTO DE ANEP

"El consentimiento tiene que ser expreso", afirmó abogado sobre polémica por cámaras de reconocimiento facial en liceos

"Entendemos que si la ANEP hace las cosas como están previstas en nuestro ordenamiento legal, no tiene que haber mayor inconveniente con el uso de cámaras", dijo Schiavi.

ABOGADO-PABLO-SCHIAVI

El abogado Pablo Schiavi sostuvo que ANEP deberá conseguir el consentimiento de los padres para instalar cámaras de reconocimiento facial en un liceo, pero que la medida no viola la privacidad de los alumnos.

"Entendemos que si la ANEP hace las cosas como están previstas en nuestro ordenamiento legal, no tiene que haber mayor inconveniente con el uso de cámaras de reconocimiento facial", dijo.

Recordó que Uruguay tiene una ley de datos personales, del año 2008, y que tiene algunas "consideraciones que hay que cumplir", como "la protección de datos personales, con el consentimiento, con el registro de todos estos sistemas en el órgano de control, legalmente en principio no habría problema".

para pablo caggiani no resulta muy comodo el sistema de escaneo facial para controlar asistencias en liceos
"En nuestra ley el consentimiento tiene que ser expreso, y más tratándose de menores, ellos no pueden otorgar su consentimiento, sino que son los adultos", aclaró.

Para el abogado, es importante que se incorpore la tecnología.

Sobre la posible violación a la privacidad de los estudiantes, el abogado señaló que se trata de "un lugar público" y que "todo lo que es el local público e incluso los salones de clase no son ámbitos privados".

