El Congreso de Intendentes estima que la unificación de multas comience en 2023

En el caso del exceso de velocidad, habrá multas con montos diferenciados de acuerdo a un escalonamiento de cuántos kilómetros por encima del límite conducía el infractor.

“En general ahora hay un único valor y hay dos tipos de multas o infracciones de tránsito. Unas que son uniformes a nivel nacional, el exceso de velocidad, conducir bajo efecto de drogas o alcohol, tener iluminación o señalización del vehículo en mal estado, no tener freno en condiciones, y algunas cosas que son uniformes. Y otras infracciones donde hay una realidad local que puede ser diversa, se da la potestad al gobierno departamental a tener cierta elasticidad”, añadió.

El próximo paso será la unificación de la licencia de conducir.

JORNALES SOLIDARIOS

López informó que ya se está redactando el borrador del proyecto de ley para la nueva edición de los Jornales Solidarios.

Esta vez será para 10.000 beneficiarios, se retomará el régimen de quincena completa, con 12 jornales por mes y una retribución de 12.500 de aportes personales más aporte patronal, exonerado por el gobierno. Los intendentes pretenden que se pueda comenzar con la nueva etapa del programa el 1 de julio y durará cuatro meses.

“Va a seguir los lineamientos del programa anterior que es que no tengan ninguna prestación complementaria y habrá una discusión. Hay una propuesta de Montevideo que aquellos que tengan dos o tres jornales regulares, que no atenten contra la formalización”, indicó el intendente de Florida. A esto, refiere que “aquellos que hayan intentado formalizar tres o cuatro jornales en el mes, que no sean desacreditados en cuanto a la posibilidad de participar”.

López señaló que en el programa de 2021, de 15.000 cupos iniciales, hubo finalmente entre 22.000 y 23.000 personas, con un 50% de rotación y unos 7.500 que no terminaron el programa. De estos, la mitad “no sostuvo el programa porque a que no era capaz de cumplir un horario, se les enviaba oportunidades y no pudieron sostener por lo que se generó la oportunidad para otro beneficiario”. La otra parte abandonó el programa por encontrar trabajo o similar.

Y quienes “no lograron sostener el programa por” no alcanzar la “convivencia mínima que se pedía, por supuesto que entendemos que no es justo que tengan una segunda oportunidad”.