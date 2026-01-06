Uruguay en OEA: "La situación de Venezuela debe resolverse por vías pacíficas, mediante el diálogo"

La Organización de los Estados Americanos ( OEA ) realizó una sesión extraordinaria este martes, para tratar la situación en Venezuela y a la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas militares especiales de Estados Unidos.

El representante de Uruguay , Edison Lanza, se refirió a la preocupación de Uruguay por la "operación militar" y por "los acontecimientos que impactan en la situación actual de Venezuela".

"La situación de Venezuela debe resolverse por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación, procesos que deben ser liderados por las y los venezolanos, así como la soberanía plena sobre los recursos naturales o estratégicos de Venezuela", dijo. "Reafirmamos que solo un proceso político inclusivo puede conducir al restablecimiento del orden democrático de manera sostenible. Una transición política pacífica, que reestablezca la democracia, la protección de los derechos humanos, incluyendo la libertad de todos los presos políticos, podrá ofrecer un camino de paz y desarrollo para el pueblo venezolano", remarcó.

Al respecto, reiteró el mensaje del país sobre el apego al derecho internacional, "en particular a la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía, a la integridad territorial y la independencia política de los estados, consagrados en las cartas de las Naciones Unidas en la carta de la organización de estados americanos".

"Nuestra postura ha sido clara y reiterada, respecto del no reconocimiento de los resultados de las elecciones nacionales en Venezuela, el 28 de julio de 2024 y la existencia de graves violaciones a los derechos humanos, constatadas en ese país, por organismos internacionales", agregó Lanza.

Asimismo, aseguró que hubo "una flagrante violación del derecho internacional y de los principios básicos establecidos en la carta de las Naciones Unidas y la carta de la OEA", en referencia al uso de la fuerza o la amenaza.

"Uruguay reafirma la importancia de respetar el derecho internacional. Este tipo de acciones constituyen un precedente altamente preocupante para la paz y la seguridad internacional, y pone en riesgo a la población civil y afectan notablemente la estabilidad regional", sostuvo.

"El gobierno de Uruguay ha reiterado en las últimas horas, su apego a la forma republicana y democrática de gobierno, a la protección de los derechos humanos y a la defensa permanente de la convivencia democrática en nuestra región, cualquier sea el país afectado por esta situación. Reafirmamos asimismo el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz, construida sobre el respeto mutuo, la no intervención y la solución pacífica de las controversias, principios que han sido históricamente un patrimonio común de nuestra región", añadió.