El clima de negocios volvió a deteriorarse y una amplia mayoría de ejecutivos desaprueba la gestión del gobierno, según encuesta de Exante

La evaluación del clima de negocios volvió a deteriorarse, por cuarta medición consecutiva, según la Encuesta de Expectativas Empresariales de la consultora Exante.

El cambio fue menos marcado que en relevamientos previos, pero actualmente solo un tercio de los encuestados lo considera “bueno” o “muy bueno” (34%), mientras que predominan las valoraciones “regulares” (55%) y aumentó a 12% la proporción de quienes lo califican negativamente (9% en abril).

En relación a la gestión del gobierno, 65% de los ejecutivos consultados desaprueba el desempeño y solo 7% lo aprueba. La aprobación bajó de 9% a 7% y la desaprobación aumentó de 57% a 65%.

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Según Exante, este entorno es sustancialmente peor que el registrado a igual altura del período en el gobierno de Luis Lacalle Pou y se asemeja al observado a igual momento del segundo gobierno de Tabaré Vázquez.

Al consultar por áreas de gestión, predominan las evaluaciones regulares o negativas. Los únicos saldos netos favorables corresponden al manejo de la inflación (+67%) y del desempleo (+7%), con una mejora en este último caso respecto al relevamiento anterior.

En cambio, la promoción de inversiones registró su primer saldo negativo desde abril de 2019, mientras que la seguridad pública y la educación continúan siendo, por amplia diferencia, las áreas peor evaluadas (con saldos netos de respuestas “buena” vs. “mala” de -83% y -60%, respectivamente).

Política económica

En materia de política económica predomina una expectativa de continuidad; 71% de los ejecutivos prevé escasos cambios durante los próximos 12 meses y se redujo a un cuarto la proporción que anticipa un deterioro (superaba el 40% en abril).

La visión sobre el panorama macro se mantuvo relativamente estable respecto a abril, interrumpiendo varias mediciones que evidenciaban mayor pesimismo.

En el último relevamiento, algo más de la mitad consideró que la situación económica es similar a la del año pasado y también fueron mayoría los que no esperan cambios para los próximos meses. Quienes esperan un deterioro de la situación económica bajaron de 45% a 33%.

El ritmo de crecimiento económico previsto para este año y el próximo se mantuvo en niveles relativamente reducidos (1,0% y 1,3% respectivamente).

La síntesis que realiza Exante indica que la última encuesta no recoge grandes cambios en las expectativas empresariales. Los empresarios parecen prever que tanto el entorno económico como la situación general de sus empresas se mantendrán similares a las actuales durante el próximo año. Exante destaca que “el deterioro parece haberse frenado” y que “esta continuidad supone que Uruguay seguiría en un escenario de bajo crecimiento económico, con desafíos de costos y rentabilidad para las empresas y con un clima de negocios que se percibe mayormente como regular”.