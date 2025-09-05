El clásico "La novicia rebelde" cumple 60 años y volverá a los cines el 20 de setiembre

La historia de la familia Von Trapp, que emigró de Austria a los Estados Unidos cuando su país fuera ocupado por los alemanes en 1938, fue real. La trama de Maria Von Trapp, la matriarca de la familia, fue originalmente llevada al teatro, convertida en un musical de Broadway en 1959. Se convirtió en un éxito y Hollywood no dudó de prestarle su atención. Cambió un poco la historia sobre esa joven de espíritu libre, que quería convertirse en monja en Salzburgo, pero es enviada a la villa de un oficial, el capitán Von Trapp, para que sea institutriz de sus siete hijos, criados bajo una estricta disciplina militar.

La trama está rodeada de exitosas canciones que entusiasman a los niños, hasta con la presencia de una baronesa muy cercana al capitán, pero su corazón y futuro lo encontrará en compañía de María, la institutriz. El resto es una emotiva película, de una familia que buscará sobrevivir a la pérdida de su patria a manos de los nazis.

Fue elegida para el rol de María la actriz y cantante Julie Andrews, junto al actor canadiense Christopher Plummer, fallecido en el 2021. En abril de 1964, un equipo de 60 personas partió hacia Austria para rodar durante once semanas en locaciones de origen de la historia real. Hollywood le entregó al exitoso filme cinco premios Oscar en 1966.

El legado de la cinta de Robert Wise fue más allá de sus galardones. Recordadas canciones, hoy himnos culturales que trascendieron generaciones. Una trama con paisajes alpinos, una narrativa de amor, familia y libertad. En el aniversario número 50, hace diez años, fue homenajeada la actriz británica Julie Andrews, quien tenía 28 años cuando rodó la película. Se le vio cantando en televisión junto a la verdadera Maria Von Trapp en un evento organizado por el American Film Institute, siendo sorprendida además en plena ceremonia por el elenco de niños del filme, hoy mayores de 60 y 70 años. Ahora, nos llega el aniversario número 60, y por tal motivo, el filme se ha restaurado y remasterizado en 4k. Esta querida y recordada obra clásica tendrá su estreno mundial el 20 de setiembre, incluyendo Uruguay.

