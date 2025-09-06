Hombre hirió en la mano a su expareja y se llevó a su hijo de dos años de la casa; fue detenido y el niño está bien

Sobre las nueve de la noche de este viernes un hombre de 29 años llegó a la casa de su expareja, una mujer de 33 años años, y la amenazó con un cuchillo. Ocurrió en Agustín Muñóz y Montero Vidaurreta, en el barrio La Teja .

Un familiar de la mujer dio aviso a la policía, mientras que el hombre apuñaló a la mujer en la mano, tomó a su hijo de dos años y se subió a un auto Peugeot gris, en el que iba a su vez una tercera persona.

La Policía recibió la comunicación sobre que la mujer estaba herida y que, además, el hombre se había llevado al niño.

Con los datos del auto, la Policía comenzó a buscarlo y lo interceptó en las calles Camino Benito Berges y La Vía, próximo a Manga.

El hombre estaba dentro de su casa con el niño, por lo que la Policía lo detuvo y lo llevó a una dependencia policial para esclarecer los hechos.

Mientras tanto, la mujer fue trasladada al Hospital del Cerro para asistir la herida en la mano.