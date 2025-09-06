RECIBÍ EL NEWSLETTER
violencia doméstica

Hombre hirió en la mano a su expareja y se llevó a su hijo de dos años de la casa; fue detenido y el niño está bien

Un familiar dio aviso a la Policía, que encontró al hombre estaba en su casa con el niño. Fue detenido y llevado a una dependencia policial para esclarecer los hechos.

policia

Sobre las nueve de la noche de este viernes un hombre de 29 años llegó a la casa de su expareja, una mujer de 33 años años, y la amenazó con un cuchillo. Ocurrió en Agustín Muñóz y Montero Vidaurreta, en el barrio La Teja.

Un familiar de la mujer dio aviso a la policía, mientras que el hombre apuñaló a la mujer en la mano, tomó a su hijo de dos años y se subió a un auto Peugeot gris, en el que iba a su vez una tercera persona.

La Policía recibió la comunicación sobre que la mujer estaba herida y que, además, el hombre se había llevado al niño.

gobierno creara comision con la sociedad civil para tomar medidas concretas en violencia domestica
Seguí leyendo

Gobierno creará comisión con la sociedad civil para tomar medidas concretas en violencia doméstica

Con los datos del auto, la Policía comenzó a buscarlo y lo interceptó en las calles Camino Benito Berges y La Vía, próximo a Manga.

El hombre estaba dentro de su casa con el niño, por lo que la Policía lo detuvo y lo llevó a una dependencia policial para esclarecer los hechos.

Mientras tanto, la mujer fue trasladada al Hospital del Cerro para asistir la herida en la mano.

Temas de la nota

Lo más visto

video
violencia doméstica

Hombre hirió en la mano a su expareja y se llevó a su hijo de dos años de la casa; fue detenido y el niño está bien
HOMICIDIO DE NIÑOS EN RÍO NEGRO

Jefe de Policía de Soriano afirmó que el hombre que mató a sus hijos actuó con "premeditación" e "inmediatez"
RÍO NEGRO

Hallaron los cuerpos de los dos niños y su padre dentro del auto sumergido en el arroyo Don Esteban
AGUSTÍN ROMANO

Psicólogo forense: "Se pueden mostrar en redes como que son padres cariñosos, pero la realidad la desconocemos"
ARTIGAS

Un hombre de 74 años fue estafado por una supuesta médica afgana que le prometió enviar una valija con USD 450.000

Te puede interesar

Ministro Oddone sobre impuestos: no es lo que hubiera querido video
política

Ministro Oddone sobre impuestos: "no es lo que hubiera querido"
Gobierno creará comisión con la sociedad civil para tomar medidas concretas en violencia doméstica video
política

Gobierno creará comisión con la sociedad civil para tomar medidas concretas en violencia doméstica
Hombre hirió en la mano a su expareja y se llevó a su hijo de dos años de la casa; fue detenido y el niño está bien video
violencia doméstica

Hombre hirió en la mano a su expareja y se llevó a su hijo de dos años de la casa; fue detenido y el niño está bien

Dejá tu comentario