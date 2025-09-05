"Acá no solo falló el Estado, falló la sociedad entera y llegamos tarde", afirmó Sánchez sobre caso de Río Negro

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, hizo un llamado este viernes a "una profunda reflexión" tras conocerse el caso de la muerte de los niños Francisco de 6 años y Alfonsina de 2, fallecidos luego de que su padre Andrés Morosini, de 28 años, los llevara a la fuerza de la casa de su madre y se lanzara en auto a las aguas del arroyo Don Esteban en Río Negro.

"Los acontecimientos del día de hoy (...) nos tiene que llevar a una profunda reflexión de lo mucho que nos falta por hacer, y de que la desprotección a la que están sometidas muchas mujeres, niños, niñas y adolescentes nos tiene que comprometer a todos", afirmó este viernes al participar de la actividad denominada "Del diálogo a la acción", organizada por la Confederación de Cámaras Empresariales en la Expo Prado.

"Acá no solo falló el Estado, falló la sociedad entera y llegamos tarde", subrayó. "Yo creo que eso nos tiene enormemente preocupados, dolidos", agregó. Sánchez instó a "transformar esa preocupación y ese dolor en acciones concretas, porque tenemos que revertir esta situación que está sufriendo el país".

