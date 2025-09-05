RECIBÍ EL NEWSLETTER
LLAMADO A "UNA PROFUNDA REFLEXIÓN"

"Acá no solo falló el Estado, falló la sociedad entera y llegamos tarde", afirmó Sánchez sobre caso de Río Negro

El secretario de Presidencia hizo un llamado a la "reflexión" en relación al padre que se llevó a sus hijos de 2 y 6 años a la fuerza, y se lanzó a un arroyo en su auto.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, hizo un llamado este viernes a "una profunda reflexión" tras conocerse el caso de la muerte de los niños Francisco de 6 años y Alfonsina de 2, fallecidos luego de que su padre Andrés Morosini, de 28 años, los llevara a la fuerza de la casa de su madre y se lanzara en auto a las aguas del arroyo Don Esteban en Río Negro.

"Los acontecimientos del día de hoy (...) nos tiene que llevar a una profunda reflexión de lo mucho que nos falta por hacer, y de que la desprotección a la que están sometidas muchas mujeres, niños, niñas y adolescentes nos tiene que comprometer a todos", afirmó este viernes al participar de la actividad denominada "Del diálogo a la acción", organizada por la Confederación de Cámaras Empresariales en la Expo Prado.

"Acá no solo falló el Estado, falló la sociedad entera y llegamos tarde", subrayó. "Yo creo que eso nos tiene enormemente preocupados, dolidos", agregó. Sánchez instó a "transformar esa preocupación y ese dolor en acciones concretas, porque tenemos que revertir esta situación que está sufriendo el país".

Instalarán mesa de trabajo en primer nivel de gobierno para revisar sistema de respuesta en violencia doméstica
