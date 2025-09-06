RECIBÍ EL NEWSLETTER
prado

Policías de Guardia Republicana y vecinos rescataron a un perro que había caído en el Arroyo Miguelete

El animal se encontraba en el arroyo, debajo del puente ubicado en Carlos María de Pena y Avenida Vaz Ferreira, forcejeando en medio del cauce, cansado y sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Foto: Myriam,&nbsp; vecina del lugar

Foto: Myriam,  vecina del lugar

Este sábado en el Prado vecinos y policías rescataron un perro de la raza Golden retriever, que había caído en el Arroyo Miguelete, debajo del puente ubicado en Carlos María de Pena y Avenida María Eugenia Vaz Ferreira.

Todo comenzó cuando Myriam, una vecina que pasaba por el lugar vio a varias personas intentando sacar al perro del agua. Según relató a Subrayado primero llamó por teléfono al 911 y a Bomberos, pero al obtener una respuesta negativa, salió a buscar ayuda y se encontró con tres efectivos de la Unidad Puma de la Guardia Republicana que se encontraban patrullando en el lugar, a los que luego se sumaron dos efectivos de la Guardia más.

Según el relato de la testigo, los efectivos fueron rápidamente hasta la orilla del arroyo y vieron al animal forcejeando en medio del cauce, cansado y sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Los funcionarios allí presentes implementaron una maniobra de rescate, organizando una cadena humana junto con los vecinos, desde la orilla del arroyo.

Tras varios intentos lograron sujetar al animal y ponerlo a resguardo en zona segura. Presentaba signos de agotamiento pero no lesiones aparentes.

Minutos más tarde el animal se fue del lugar.

