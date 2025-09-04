RECIBÍ EL NEWSLETTER
ARTIGAS

Un hombre de 74 años fue estafado por una supuesta médica afgana que le prometió enviar una valija con USD 450.000

La víctima depositó 135.000 pesos en cuatro ocasiones. Cuando se percató que seguía realizando depósitos y la valija continuaba retenida por Aduanas, realizó la denuncia por estafa.

seccional-2-policia-artigas

Un hombre de 74 años denunció que fue víctima de una estafa por parte de alguien que se hizo por una médica afgana. La víctima mantuvo una comunicación por chat durante seis meses con la supuesta doctora, primero por Messenger y luego por Whatsapp.

En el desarrollo del intercambio, la falsa médica le indicó al hombre que le iba a enviar una valija con 450.000 dólares para que se la guardaba, porque no ella podía tener el dinero, detalló el vocero de la Jefatura de Policía de Artigas, Gabriel Arriondo.

Luego, la víctima recibió una llamada de una presunta empresa de transporte en la que le expresaron que la valija estaba retenida en Aduanas y le solicitaron una serie de depósitos de dinero en efectivo en una tarjeta para liberar la prometida falsa valija.

una ong que se dedica a rehabilitacion de animales denuncia intento de estafa a sus socios
Seguí leyendo

Una ONG que se dedica a rehabilitación de animales denuncia intento de estafa a sus socios

En total, el hombre depositó 135.000 pesos en cuatro ocasiones. Cuando se percató que seguía realizando depósitos y la valija continuaba retenida, resolvió realizar la denuncia por estafa.

Tras la denuncia, entre las primeras actuaciones, la Policía contó con la colaboración de especialistas de la Unidad de Cibercrimen. Arriondo indicó que además de esta maniobra se conocieron otras con un supuesto noble nigeriano o un veterano de guerra norteamericano.

Temas de la nota

Lo más visto

Policía y Bomberos realizan operativo de búsqueda del hombre que se llevó a sus hijos en zona del arroyo Don Esteban
KM. 58 DE RUTA 20

Policía y Bomberos realizan operativo de búsqueda del hombre que se llevó a sus hijos en zona del arroyo Don Esteban
BUSCAN EN EL LITORAL

Buscan por tierra y aire en varios departamentos al hombre que se llevó por la fuerza a sus dos hijos en Soriano
CRIMEN DE 2024

Condenaron a 18 años de cárcel al homicida de Pablo Ponce, el relator de fútbol asesinado en Tacuarembó
BPS

Devolución de excedente de aportes al Fonasa: ¿cómo saber si tiene saldo a cobrar y cuándo se hará el pago?
ARROYO DON ESTEBAN

Dron geotérmico, buzos de la Armada, bomberos y policías con perros en la búsqueda del hombre y sus dos hijos

Te puede interesar

Dron geotérmico, buzos de la Armada, bomberos y policías con perros en la búsqueda del hombre y sus dos hijos video
ARROYO DON ESTEBAN

Dron geotérmico, buzos de la Armada, bomberos y policías con perros en la búsqueda del hombre y sus dos hijos
Tuana sobre violencia vicaria: Situación de extrema angustia para mujeres y principales dañados son hijos e hijas video
Sociedad

Tuana sobre violencia vicaria: "Situación de extrema angustia" para mujeres y "principales dañados son hijos e hijas"
Fotos: difusión Ministerio del Interior, con autorización judicial. video
búsqueda en el litoral

Policía difunde pedido de ayuda para ubicar a los niños de 2 y 6 años llevados a la fuerza por su padre

Dejá tu comentario