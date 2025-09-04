Un hombre de 74 años fue estafado por una supuesta médica afgana que le prometió enviar una valija con USD 450.000

Un hombre de 74 años denunció que fue víctima de una estafa por parte de alguien que se hizo por una médica afgana. La víctima mantuvo una comunicación por chat durante seis meses con la supuesta doctora, primero por Messenger y luego por Whatsapp.

En el desarrollo del intercambio, la falsa médica le indicó al hombre que le iba a enviar una valija con 450.000 dólares para que se la guardaba, porque no ella podía tener el dinero, detalló el vocero de la Jefatura de Policía de Artigas , Gabriel Arriondo.

Luego, la víctima recibió una llamada de una presunta empresa de transporte en la que le expresaron que la valija estaba retenida en Aduanas y le solicitaron una serie de depósitos de dinero en efectivo en una tarjeta para liberar la prometida falsa valija.

En total, el hombre depositó 135.000 pesos en cuatro ocasiones. Cuando se percató que seguía realizando depósitos y la valija continuaba retenida, resolvió realizar la denuncia por estafa.

Tras la denuncia, entre las primeras actuaciones, la Policía contó con la colaboración de especialistas de la Unidad de Cibercrimen. Arriondo indicó que además de esta maniobra se conocieron otras con un supuesto noble nigeriano o un veterano de guerra norteamericano.