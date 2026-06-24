En vacaciones de julio llega al teatro Alianza "El primer hombre en la luna"

La obra El primer hombre en la Luna recrea la misión Apolo 11 de Estados Unidos, mientras cuenta la historia de cualquier joven dispuesto a luchar por sus sueños. Una aventura humana sobre el esfuerzo, la innovación y la necesidad de ir siempre un poco más allá.

La obra está inspirada en la historia de Neil Armstrong, desde su infancia en un pequeño pueblo del medio oeste estadounidense, hasta su papel como líder de Apollo 11, la primera misión tripulada a la Luna, en 1969.

Presenta además a dos personajes secundarios, Buzz y Mick, inspirados en los otros miembros de la misión Apollo 11. Además, se encarga de retratar a los padres de Armstrong así como a su profesor más influyente.

De manera entretenida, lúdica y dinámica, El primer hombre en la Luna cuenta la infancia de Neil Armstrong, su juventud como estudiante con el sueño de convertirse en astronauta y los desafíos que enfrentó al convertirse en el primer ser humano en pisar la Luna.

Mezcla humor, ciencia e historia, convirtiéndose así en una experiencia para toda la familia.

La Sala China Zorrilla del Teatro Alianza se convierte durante una hora en una cápsula espacial donde el público acompaña en primera fila a Neil, Mick y Buzz en su misión hacia la Luna.

El escenario ofrece impactantes proyecciones que acompañan las destacadas actuaciones del elenco. Además, los efectos sonoros envolverán al público a lo largo de la función.

El primer hombre en la Luna recrea un evento histórico de gran importancia con insumos tecnológicos adaptados para captar la atención de los niños y adolescentes de la actualidad. Y, por qué no, también de adultos curiosos y aficionados a temas del espacio y de la cultura estadounidense.

Edad recomendada: entre 10 y 15 años. Una experiencia para toda la familia.

Una producción de la Alianza Cultural Uruguay - Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos en Montevideo.