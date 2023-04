El cardenal Daniel Sturla explicó la historia y la importancia del Viernes Santo para la iglesia

“El significado profundo es descubrir que ha habido un hombre que nos amó hasta entregar la vida. Y es la muerte de un inocente que no ha hecho nada y sufre”, agrega.

También se refiere a las personas que dicen que creen, pero que están alejados de la iglesia católica. “Eso tiene una macana que es que uno se va haciendo su propia religión. Y si Dios es verdadero y se ha manifestado en Cristo y si Cristo continúa en la iglesia y si la iglesia a través de los sacramentos nos da los medios de salvación, lo ideal es que uno viva la fe en comunidad”.

Asimismo, entiende que la iglesia debe “siempre revisarse” y que buscan llegar a todos.

Además, aclara por qué no se come carne: "La carne era en la antigüedad un elemento de lujo. Privarse de carne es decir llevamos una situación de austeridad y solo comemos lo mínimo, y sí se come el pescado. El pescado tiene una tradición ligado a lo cristiano, porque eran pescadores los principales apóstoles de Jesús, y porque el pez era un signo de pertenencia a la iglesia, en épocas de persecución los cristianos dibujaban un pez, porque la palabra en griego,'ichtus', que era lo que se utilizaba en la época, era como un acrónimo de Jesús, Cristo, hijo de Dios salvador".

Las actividades en Montevideo:

La mañana del Viernes Santo comenzó con la recorrida por las siete iglesias, como manifestación de fé, desde la Iglesia de San Francisco en Ciudad Vieja hasta las del Centro de Montevideo.

En la tarde se celebran varios vía crucis en distintos puntos de Montevideo. El más conocido, remarcó Sturla, es el del Cerro de Montevideo. Esto recuerda “el camino de la cruz de Jesús desde su condena a muerte hasta la sepultura”.

El domingo a las 11:00 se celebra la misa pascual en la Catedral de Montevideo, y previamente, el sábado de noche, en las iglesias de la ciudad, se lleva adelante la vigilia pascual.