El BPS proyecta un aumento de las jubilaciones por encima de 6% para el 2026

El BPS proyecta que las jubilaciones tendrán un aumento de mas del 6% el próximo enero, según la evolución del Índice medio de salarios nominales (IMSN).
El ajuste de las jubilaciones se basa en el índice medio de salarios nominales, que hasta octubre ya subió 5,3%. Se pagará una parte en enero y el complemento en marzo, con el dato anual cerrado.
La presidenta del organismo Jimena Pardo explicó que este índice ya aumentó 5,32% entre enero y octubre de este año, y que con los datos que restan del 2025 el ajuste podría superar el 6%.
El BPS pagará el aumento en dos partes: primero en enero con el dato disponible hasta noviembre y luego el complemento en marzo.
Ademas, el organismo confirmó que en diciembre otorgará una partida especial de 3.151 pesos por concepto de canasta de fin de año para unos 155.000 jubilados y pensionistas de menores de recursos.
Esta cifra que podría ampliarse a mas de 165.000 personas si se suman quienes deben presentar declaración jurada. El pago se realizará desde el 2 de diciembre junto con las pasividades.
