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ESPAÑA

El Barcelona se proclama campeón de la Liga española al ganar 2-0 al Real Madrid

Los merengues apenas pudieron superar la presión del Barça, que se adelantó pronto con una falta botada por Rashford a la escuadra (9') y amplió su ventaja con tiro de Ferran

Festejo de Barcelona. Foto: AFP

Festejo de Barcelona. Foto: AFP

El FC Barcelona se proclamó campeón de la Liga española por segundo año consecutivo y 29ª vez en su historia tras ganar 2-0 al Real Madrid, este domingo en el Camp Nou, a falta de tres jornadas para el final del torneo.

Los goles de Marcus Rashford (9') y de Ferran Torres (18') dieron LaLiga al Barça, en el mejor homenaje a su técnico Hansi Flick, que horas antes había perdido a su padre, mientras que el Real Madrid cerrará la temporada sin títulos.

El Barça fue el dominador del Clásico ante un Real Madrid impotente en el que su golero Thibaut Courtois fue el héroe, evitando lo que podía haber sido una goleada.

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Los merengues apenas pudieron superar la presión del Barça, que se adelantó pronto con una falta botada por Rashford a la escuadra (9') y amplió su ventaja con tiro de Ferran (18').

El Real Madrid, que llegaba envuelto en la polémica por el altercado de esta semana entre Aurelien Tchouaméni y Fede Valverde o la baja a última hora de Kylian Mbappé, sólo podían lanzar estériles pases largos en busca de sus delanteros, que apenas inquietaron al arco rival.

Tras su victoria, los azulgranas aventajan en 14 unidades al Real Madrid, a falta de nueve puntos por disputarse, lo que hace imposible una reacción blanca.

FUENTE: AFP

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