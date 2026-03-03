Baja la tasa de empleo, pero se mantiene por encima del año pasado, según datos del INE

Foto: FocoUy.

La tasa de empleo cayó dos décimas en enero y se ubicó en 59,8%. Esta tasa está cuatro décimas por encima de lo registrado en enero del año pasado.

Según las estimaciones del INE, esto implica que en enero había 1.770.000 trabajadores ocupados, unos 20.000 más que un año atrás.

A su vez, la tasa de desempleo subió cuatro décimas al 7,4%. Sin embargo, está más de medio punto por debajo de su nivel de hace un año. Se estima que en enero había 142.000 trabajadores desocupados, 11.000 menos que un año atrás.

Por otra parte, la tasa de informalidad -es decir, la cantidad de ocupados que declaran no aportar a la seguridad social- bajó al 20% en enero, un mínimo de los últimos tres años.

