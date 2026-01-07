RECIBÍ EL NEWSLETTER
PUNTA DEL ESTE

El argentino Manuel Corsio es el ganador de la edición 52 de la Corrida de San Fernando

"Es mi vuelta después de una fractura, más no puedo pedir", dijo el joven de 31 años oriundo de Bahía Blanca.

El argentino, de 31 años, logró un tiempo récord de 30 minutos 06 segundos en la 10 K. El segundo puesto fue Esteban Angulo con 30.30 y el tercero para Martín Cuestas con 30.32.

La competición contó con la participación de más de 4.000 atletas de distintos puntos del país y del mundo.

Foto: Subrayado. Rambla de Punta del Este.
En diálogo con el corresponsal Martín Corujo, Córsico dijo que es la primera vez que corre la San Fernando: "Es un placer para mí. La verdad hermoso (...) la cantidad de gente alentando es increíble. Contento, dura la última subida". expresó.

Y agregó: "Salí a tirar con el viento en contra para ver si podía hacer una diferencia".

El atleta relató que el lunes corrió la maratón de Reyes en Bahía Blanca y que anoche llegó a Punta del Este para disputar la carrera. "Es mi vuelta después de una fractura, más no puedo pedir", señaló.

