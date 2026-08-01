El alpinista Nirmal Purja perdió la vida en Pakistán tras avalancha en una de las cumbres más altas del mundo

El renombrado alpinista británico-nepalí Nirmal Purja y nueve personas que se encontraban en una expedición junto a él, perdieron la vida en Pakistán, como consecuencia de una avalancha en una de las cumbres más altas del mundo.

La avalancha tuvo lugar el jueves, interrumpiendo todo contacto con la expedición internacional liderada por el montañista británico-nepalí Purja, de 43 años, en el Broad Peak, en el norte de Pakistán.

"Con profunda tristeza y un inmenso dolor confirmamos que Nirmal Purja perdió trágicamente la vida tras la avalancha en el Broad Peak", informó la empresa de Purja, Elite Expeditions, en las redes sociales.

"También hemos recibido la confirmación de que otros miembros de la expedición lamentablemente no sobrevivieron", añadió.

Purja, de 43 años, es mundialmente conocida por el documental de Netflix "14 Cumbres: Nada es imposible" que narra su ascensión de los 14 "ochomiles" -las famosas cumbres de más de 8.000 metros- en seis meses y seis días entre abril y octubre de 2019, lo que entonces fue un récord.

Criado en un pueblo del sur de Nepal, lejos de las montañas, en el seno de una familia modesta, Purja sirvió en la Brigada de Gurkhas del ejército británico antes de unirse al Escuadrón Especial de Barcos de los Marines Reales, y ha batido Múltiples récords de escalada desde que se convirtió en alpinista y guía de montaña a tiempo completo.

La policía de la región montañosa septentrional de Gilgit-Baltistán indicó en un comunicado que los equipos de rescate estaban llevando a cabo el segundo día de la operación el sábado, después de que la búsqueda se suspendiera debido a las difíciles condiciones climáticas la víspera.

- Avalancha mortal -

El fatal desprendimiento de nieve se produjo el jueves, mientras los montañistas se encontraban en una misión para alcanzar la cumbre del Broad Peak (8.047 metros o 26.400 pies), y cuando el equipo estaba ascendiendo a una altitud de alrededor de 6.600 metros, según las autoridades regionales.

La expedición estaba compuesta por 10 personas: Purja, cinco nepales, un paquistaní, una omaní, una estadounidense y un alpinista de China.

El último contacto con el equipo se produjo el jueves por la mañana, según el comunicado oficial, y esa misma noche empezaron a surgir informes sobre el potente alud.

"Los datos de sus dispositivos de geolocalización indican que fueron arrojados cientos de metros montaña abajo", declaró Naila Kiani, del Club Alpino de Pakistán, al periódico francés Le Monde.

Fida Ali, un alpinista de la zona que trabajó estrechamente con Purja desde 2023, contó a la AFP que su objetivo para la temporada de escalada era hacer cumbre en el Broad Peak, pero que primero se habían enfrentado a otra montaña, el G2, en condiciones meteorológicas muy adversas.

Ali también se unió a la expedición al Broad Peak en sus etapas iniciales, pero regresó pronto para acompañar a una alpinista rusa que estaba sintiendo los efectos del agotanamiento, lo que le permitió evitar la avalancha mortal.

Purja había escrito en X esta semana que estaba a punto de convertirse en la primera persona en escalar dos veces los 14 "super picos" sin oxígeno.

"Broad Peak, no te pido nada más que un viaje seguro hacia la cumbre y de regreso", dejó escrito.