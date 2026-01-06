El Aeropuerto de Carrasco registró un nuevo récord de pasajeros en 2025 que superó el máximo de 2017

En 2025, pasaron por el Aeropuerto Internacional de Carrasco 2.144.071 pasajeros. La terminal aérea alcanza un nuevo récord tras el de 2017 que fue de 2.118.000 pasajeros.

El aeropuerto continúa con la tendencia al alza en la conectividad aérea. Durante el año, operaron 12 aerolíneas hacia 17 destinos nacionales e internacionales. Hubo nuevas rutas de Paranair y Gol, una nueva ruta a salto, iniciaron las operaciones entre Carrasco y Rivera, y se registró una mayor frecuencia de Jetsmart, Sky y Latam.

Además, este año el aeropuerto instrumentó un nuevo sistema de aterrizaje. Se trata de una tecnología de última generación que permitirá a las aeronaves operar con las máximas condiciones de seguridad, incluso en situaciones de meteorología adversas con niebla y condiciones de visibilidad mínimas.

El Aeropuerto Internacional de Carrasco forma parte de Aeropuertos Uruguay, gestionado por el grupo Corporación América Airports, que opera la red de aeropuertos de Carrasco, Punta del Este, Durazno, Melo, Carmelo, Paysandú, Salto y Rivera.

Temas de la nota Aeropuerto Internacional de Carrasco

pasajeros