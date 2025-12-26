El actor brasileño Selton Mello presenta el estreno de "Anaconda" en Subrayado

Entrevista de Christian Font.

La nueva versión de Anaconda llega con un giro marcado hacia la comedia y la aventura, y fue presentada por el actor brasileño Selton Mello en Subrayado. La película cuenta con las actuaciones de Paul Rudd y Jack Black, quienes interpretan a dos amigos decididos a filmar su propia versión del clásico de 1997, embarcándose en una expedición tan ambiciosa como disparatada.

En la búsqueda de concretar ese proyecto, el grupo viaja al Amazonas con la necesidad de encontrar al ofidio que da nombre a la historia. En plena selva se cruzan con un manejador de serpientes, personaje interpretado por Selton Mello, actor reconocido recientemente por su trabajo en Ainda estou aquí, filme que obtuvo el Oscar a Mejor Película Internacional. Ese encuentro será clave para que la aventura tome un rumbo tan peligroso como imprevisible.

Dirigida por Tom Gormican, responsable de El insoportable peso del talento, esta nueva Anaconda apuesta a un humor irreverente que se combina con escenas de acción y aventura. La propuesta mantiene el espíritu caótico del entorno selvático, pero lo reinterpreta desde una mirada más lúdica, donde el riesgo, los enredos y las situaciones extremas se mezclan para llevar la historia a un terreno más descontracturado.

