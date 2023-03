Ferreri celebró el gesto del presidente de concurrir al Parlamento para rendir cuentas. Sin embargo, reclamó que el mandatario no se refirió al futuro de la economía del país. "Sobre cómo vamos a hacer para que la economía uruguaya crezca, de eso el presidente no dijo nada. Las previsiones del Ministerio de Economía son que la economía uruguaya converja a tasas mediocres de crecimiento, ¿cómo vamos a hacer para crecer más?", criticó.

Y añadió: "El gobierno no ha presentado medidas para mejorar la competitividad, no ha avanzado un milímetro en materia de inserción internacional; estamos en el cuarto año de gobierno y todavía no hay un plan de ciencia, tecnología e innovacion. Su plan de viviendas no despega".