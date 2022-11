El 22% de los uruguayos cree que la Celeste saldrá campeona en el Mundial de Qatar 2022

1.jpg

Las expectativas de los uruguayos están elevadas, pero no tanto como en la previa a Rusia 2018. Una encuesta similar realizada por Equipos Consultores en ese momento, registraba que 28% pensaba que seríamos campeones, y 52% que llegaríamos como mínimo a la semifinal. Por el contrario, antes del mundial de Sudáfrica 2010 (cuando Uruguay sí llegó a la semifinal), las expectativas estaban bastante más moderadas. No hay datos disponibles del Mundial de 2014. Por tanto, las altas o bajas expectativas no necesariamente son un indicador de buen o mal desempeño efectivo.