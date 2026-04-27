Sipiav registró 2.536 nuevas situaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes en 2025

El Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) informó que en 2025 se registraron 2.536 situaciones de violencia nuevas contra niños, niñas y adolescentes. En total, los casos suman 7.381 si se consideran las que ya estaban activas.

La violencia emocional (38%), negligencia (24%), violencia sexual (18%) y maltrato físico (15%) son las que predominan y las principales víctimas son niñas y adolescentes mujeres, representando el 55% y 45% respectivamente.

El mayor porcentaje de los casos está entre los 6 y 12 años (38%), seguido por 13 a 17 años (34%).

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"En las violencias sexuales, el 76% de las situaciones corresponden a niñas y adolescentes mujeres, lo que implica que 3 de cada 4 casos afectan a este grupo. A su vez, el 51% de estas situaciones se concentra en el tramo de 13 a 17 años", señala el documento de Sipiav.

También es alto el registro de recurrencia, alcanzando el 70% y de cronicidad, con 57%.

"Solo 20 de cada 100 niñas, niños y adolescentes logran visualizar la violencia, evidenciando altos niveles de naturalización. En tanto niñas y adolescentes mujeres logran mayor visualización que los varones, 27 de cada 100", agrega el texto.

Madre y padre son los principales agresores, 34% y 29% respectivamente. "Se destaca la presencia de varones —ya sea en su rol de padres o como pareja de la madre— como figuras relevantes en el ejercicio de la violencia".

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