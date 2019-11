Ejército destruyó más de 7.000 armas; 1.000 pertenecían al caso Feldman

En total, se destruyeron más de 7.000 armas, la mayoría de origen judicial o administrativo, cuando son decomisos de Aduana. Entre las armas destruidas, 1.000 pertenecían al caso Feldman.

El caso ocurrió hace 10 años, el 30 de octubre de 2009, y conmocionó a la opinión pública. El expediente tiene 12 piezas y 3.700 fojas.

La Justicia, en su investigación, no logró aclarar cómo se hizo del arsenal que poseía en una vivienda del barrio Aires Puros.

El caso fue archivado por primera vez en diciembre de 2010 por el entonces juez penal Jorge Díaz, hoy fiscal de Corte.

Fue reabierto en 2014 por orden de la jueza Adriana de los Santos y a pedido del ex ministro de la Suprema Corte de Justicia, Julio Chalar, quien pidió se investigara la cantidad de armas incautadas, porque habían registros que no coincidían. No se encontraron irregularidades y se volvió a archivar.

Feldman se atrincheró en su casa en el balneario Shangrilá, donde mató a un policía e hirió a otro. La autopsia reveló que se autoeliminó al verse prácticamente imposibilitado de enfrentar a la Policía. En el momento de quitarse la vida, Feldman ya tenía 8 heridas en su cuerpo.