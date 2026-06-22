Egipto lo dio vuelta y le ganó 3-1 a Nueva Zelanda: así, quedó en la puerta de dieciseisavos del Mundial

Egipto derrotó 3-1 a Nueva Zelanda este domingo y quedó a un paso de clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Mohamed Salah fue la gran figura del partido: anotó el gol que completó la remontada y dio la asistencia para el tercero.

Con este resultado, los Faraones lideran en solitario el Grupo G con cuatro puntos. Bélgica e Irán, que empataron 0-0 más temprano, tienen dos unidades cada uno, mientras que Nueva Zelanda cierra con una.

En la última fecha, que se jugará el viernes, Egipto enfrentará a Irán en Seattle y Nueva Zelanda se medirá con Bélgica en Vancouver. A los egipcios les alcanzará con un empate para avanzar a la segunda ronda, aunque incluso una derrota podría permitirles clasificar como segundos o entre los mejores terceros.

Seguí leyendo Las chances de Uruguay para seguir en el Mundial: desde quedar primero si vence a España hasta eliminado como peor tercero

La victoria tuvo además un valor histórico, ya que fue la primera de Egipto en una Copa del Mundo. La selección africana había participado anteriormente en Italia 1934, Italia 1990 y Rusia 2018, sin conseguir triunfos.

Nueva Zelanda se había puesto en ventaja a los 15 minutos con un gol de Surman, pero Egipto reaccionó en el segundo tiempo. Mostafá Zico empató a los 59, Salah marcó el 2-1 a los 67 y luego asistió a Trézéguet, autor del tercer tanto a los 82.

Tras el partido, Salah destacó la importancia del resultado. "En los próximos años recordaremos que este fue uno de los logros de la historia" del fútbol egipcio, afirmó. También elogió el apoyo de los hinchas presentes en Vancouver: "Se siente como si estuviéramos jugando en Egipto. Es una gran victoria y una gran vibra".

FUENTE: AFP.