EEUU le dijo a Israel que "piense cuidadosamente" sobre cualquier escalada: le afirmó que no se sumará a un contrataque

La Casa Blanca dijo que Biden no quería una guerra más amplia después de ayudar a su aliado clave a repeler un ataque masivo con drones y misiles de Teherán, en represalia por una presunta ofensiva israelí que mató a siete funcionarios iraníes en Damasco el 1 de abril.

"No queremos que esto se intensifique", afirmó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en el programa "Meet the Press" de la cadena NBC. "No buscamos una guerra más amplia con Irán", agregó.