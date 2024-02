Eduardo Sanguinetti será el nuevo ministro de Turismo tras la polémica por la designación del sucesor de Viera

Seguí leyendo Manini Ríos: "Cabildo Abierto va a crecer", porque plantea temas que otros no toman

"Habiendo sido diputado (2000-2005) y vicepresidente de UTE estos años, mi Partido Colorado y Batllistas me honran ofreciéndome el Ministerio de Turismo. He decidido no aceptar para trabajar por la victoria de la Coalición Republicana este año!", publicó Sanguinetti en la red social X.

He decidido no aceptar para trabajar por la victoria de la Coalición Republicana este año! — Julio Luis Sanguinetti (@JulioLuisSangu1) February 21, 2024

El ofrecimiento del cargo a Julio Luis Sanguinetti causó polémica en la interna del Partido Colorado. Uno de los que reaccionó fue el precandidato presidencial y expresidente de Antel, Gabriel Gurméndez.

"El Partido Colorado por el que trabajo estará al servicio de los uruguayos y del futuro del país. No es esto, no se transfiere el poder de padre a hijo, no es un tema de familia. Lamento, esta es una mala decisión", publicó en la red social X.

El exsenador Pedro Bordaberry también se expresó de forma categórica. "Un error muy grande, una mala decisión; inexplicable", enfatizó en la red social.