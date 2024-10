Eduardo Lust se reunió con Álvaro Delgado y anunció que lo apoyará en un eventual balotaje

“Entre los dos platos del menú, Orsi y Delgado, nos vamos a inclinar por el candidato Álvaro Delgado, en virtud que representa filosóficamente a un grupo de partidos políticos que si bien no coincidimos nosotros plenamente con ellos sino ya estaríamos integrados a uno de ellos, del punto de vista de principios filosóficos como la libertad y otros temas, tenemos coincidencia”, sostuvo.

Al ser consultado sobre si formará parte de una eventual coalición de gobierno, Lust dijo que “eso es distinto. Formar parte de la coalición de gobierno se puede entender como ser parte de Poder Ejecutivo como es la actual. Nosotros, eso no se lo transmitimos“. “Desde el Poder Legislativo, en el caso que él fuera presidente de la República, también vamos a dar nuestro apoyo, le daríamos la mayoría. Con respecto a integrar la coalición, que es integrarse al Poder Ejecutivo, que generalmente esas integraciones se compensan con cargos y luego cuando usted recibe esos cargos pierde libertad de acción. No nos comprometimos a eso“, enfatizó.

“No hay posibilidad ninguna que no sea Delgado“, respondió Lust al ser interrogado sobre si apoyaría a otro candidato que no sea el nacionalista. “Hay decenas de miles de votos entre Ojeda y Delgado y en 15 días imposible que el Dr. Ojeda le descuente esos votos a Delgado, capaz me equivoco, pero sería un caso sin precedentes en la historia electoral uruguaya“, sostuvo.