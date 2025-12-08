RECIBÍ EL NEWSLETTER
Edil realiza pedido de informes tras inhabilitación de uso de instalaciones del Club Bohemios: "Es un hecho muy grave", dijo

Federico Paganini dijo a Subrayado que "la cancha de Bohemios se clausura por una juntada de firmas de 50 vecinos y perjudica a más de 200 gurises que van a practicar deportes, perjudica entrenadores".

El Club Bohemios atraviesa una situación complicada ya que está inhabilitado de usar sus instalaciones a partir de la hora 20 por supuestos ruidos molestos.

El edil nacionalista Federico Paganini dijo a Subrayado que realizaron un pedido de informes ya que se trata de una decisión arbitraria que no refleja precedentes y no se aplica en ninguna normativa.

"La cancha de Bohemios se clausura por una juntada de firmas de 50 vecinos y perjudica a más de 200 gurises que van a practicar deportes, perjudica entrenadores que tuvieron que recortar su salario y perjudica a todo el club en su movimiento", señaló.

Y agregó: "Estamos hablando de un club de más de 93 años de existencia que tuvo momentos gloriosos y nunca le pasó absolutamente nada y ahora con una simple juntada de firmas está hace más de 500 días sin poder practicar".

Paganini comentó que desde el club le dijeron que no se presentarán en el Metro.

"Lo entendemos como un hecho muy grave, instamos a la intendencia a que nos informe cuál fue la normativa que se basó para hacer esta inhabilitación y que se informe un poco más de esta cuestión".

