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DERIVACIONES DEL CASO PABLO LEIVA

Edil blanco Gonzalo Gómez pidió licencia en la Junta Departamental mientras espera que Comisión de Ética analice su caso

La solicitud de licencia se da un día después de la conferencia de prensa que convocó para explicar la situación de su asesor condenado por lavado de activos en un caso de narcotráfico.

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El edil del Partido Nacional, Gonzalo Gómez, pidió licencia en la Junta Departamental de Montevideo mientras espera que la Comisión de Ética analice su caso, luego de que uno de sus asesores fuera condenado por lavado de activos en una causa por narcotráfico.

La solicitud se da un día después de la conferencia de prensa que convocó el legislador departamental para explicar la situación. Ante los medios, Gómez asumió el error de haber contratado a Pablo Leiva, padre de Lucio Leiva, su secretario en la Junta, quien lo recomendó para formar parte del equipo del edil. "Entiendo que he sido abusado de mi confianza", afirmó Gómez y aseguró que desconocía las actividades ilícitas de Leiva.

Durante la conferencia, también anunció que Lucio Leiva, hijo del condenado Pablo Leiva, renunció a su cargo en la Junta Departamental.

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El FA le pide al Partido Nacional "una explicación clara y elocuente" por el asesor de un edil blanco condenado por lavado de activos

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, realizó una publicación en la red social X haciendo referencia al caso.

"El Partido Nacional da la cara y asume plenamente la responsabilidad que este momento exige. Actuaremos para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan. Ya intervino la Comisión de Asuntos Políticos, que resolvió el pasaje del edil Gonzalo Gómez a la Comisión de Ética del Partido. A la brevedad, el Directorio considerará el informe con las conclusiones de su trabajo", publicó.

"Actuaremos con firmeza y con todas las garantías. Así se honra la confianza de quienes integran y respaldan al Partido y, fundamentalmente, la confianza de la ciudadanía", agregó. "El Partido Nacional está actuando con seriedad y responsabilidad. Por eso no aceptamos que ningún partido político pretenda erigirse en nuestro juez. El Frente Amplio no tiene, ni le concedemos, autoridad alguna para intimar al Partido de Oribe. La supuesta superioridad moral del Frente hace tiempo está en escombros", acotó.

"Hacer del crimen organizado y el narcotráfico herramientas de rédito partidario no contribuye a combatirlos. Divide a quienes deberían enfrentarlos juntos. Estamos ante una amenaza para todo el sistema democrático. Enfrentarla exige instituciones fuertes, transparencia, respeto a la ley y mucha responsabilidad de todos los actores políticos. Ese es el compromiso del Partido Nacional y así vamos a actuar", concluyó.

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