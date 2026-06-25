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METLIFE STADIUM

Ecuador logró la hazaña y le ganó a Alemania 2-1, clasificando a los deciseisavos del Mundial

Gonzalo Pata le dio el triunfo a los dirigidos por Sebastián Beccacece ante los 50.000 ecuatorianos presentes en el MetLife Stadium.

AFP

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Un gol de Gonzalo Plata que vale oro: Ecuador derrotó este jueves a Alemania por 2-1 y tiene asegurada la plaza en 16avos como una de los mejores terceros, en una jornada en la que Brasil espera primer rival en cruces y Paraguay necesita un empate para avanzar.

A la Tricolor (con un solo punto en dos jornadas) sólo le valía la victoria; cualquier otro resultado era sinónimo de vuelta a casa.

El grito de liberación de los más de 50.000 ecuatorianos que fueron mayoría en el MetLife Stadium llegó apenas a 13 minutos del final.

En un córner al primer palo peinado por Kevin Rodríguez, Plata acertó a meter el pie cuando Manuel Neuer iba a embolsar la pelota y el estadio de las afueras de Nueva York estalló de júbilo.

La Tricolor, al grito de "¡Sí se puede!" desde las gradas, aguantó las últimas embestidas germanas hasta que la árbitra, la estadounidense Tori Penso (que concedió el primer gol a Alemania nada más empezar en una polémica decisión) pitó el final del encuentro.

Gol decisivo de Plata

Con el silbatazo, los ecuatorianos dieron rienda suelta a sus emociones tras unos últimos días llenos de presión. Los jugadores se abrazaban unos a otros emocionados, mientras que el criticado DT argentino, Sebastián Beccacece, corrió y se subió a la grada a festejarlo con la familia.

En el otro partido del Grupo E, Costa de Marfil le ganó 2-0 a Curazao y clasificó como segunda, igualada a puntos con Alemania, que ya tenía asegurado el primer puesto desde que derrotó a los africanos en la jornada anterior.

Países Bajos, Japón o Suecia

Un día después de conseguir la clasificación para los 16avos de final, Brasil conocerá este jueves su rival en el primer cruce, el lunes en Houston, que será el segundo clasificado del Grupo F que se definirá entre tres equipos: Países Bajos, Japón y Suecia.

Y el orden final en este grupo puede depender de un gol. Por ahora lidera la llave Países Bajos con 4 puntos, los mismos que Japón, y ambos también empatan en la diferencia de goles (+4) y empataron su partido (2-2). Los europeos están por el momento por delante únicamente por haber marcado un gol más, con lo que el suspense puede estar asegurado hasta el final.

En teoría, Países Bajos tiene la ventaja de enfrentarse a Túnez, ya eliminada, mientas que Japón jugará (ambos partidos a las 23H00 GMT) contra Suecia, que con tres puntos puede incluso acabar primera del grupo.

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