El economista Agustín Iturralde, en su disertación, dijo que Uruguay debe mirar al sudeste asiático y que hay señales que están en la línea correcta, sin dudas.
Economista Iturralde sobre planificación presupuestal: "Es mucho peor pecar de sobre optimistas que pasarse de conservador"
El Centro de Estudios para el Desarrollo realizó este martes un desayuno en el Club de Golf en el que se analizó la coyuntura política y económica.
A su entender, es mucho peor pecar de sobre optimista que pasarse de conservador en cuanto a la planificación presupuestal.
"El pensar que todo nos va a salir bien, que la economía va a crecer más en los próximos años, que la inflación no va a bajar, que el dólar no va a subir, puede terminar en un contexto donde el presupuesto tal como está planteado, rápidamente no cumpla los objetivos fiscales y haya que hacer un nuevo ajuste en dos o en tres o en un año".
Y añadió: "Nos da la sensación de que en algún momento quizás por el afán de recaudar, de generar la implementación de la posible recaudación, podemos estar tocando algún callo complejo. Uruguay en la ley de zona franca y en los mecanismos de atracción de inversiones tuvo un puntal en el desarrollo en las últimas décadas, en la creación de empleo de buena calidad".
