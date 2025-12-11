Oddone afirmó que el ajuste fiscal "es suficiente" y que "no hay más debate tributario en este período"

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone , afirmó este jueves que el ajuste fiscal que está haciendo el gobierno "es suficiente" y que "no hay más debate tributario en este período por iniciativa del Poder Ejecutivo, salvo un evento sobreviniente grave".

"Este camino, de introducir cambios tributarios que no afectan los impuestos sobre el trabajo, los impuestos sobre la renta de las empresas domésticas y sobre el consumo, es el camino que iniciamos en este período de gobierno y que pusimos arriba de la mesa en el presupuesto", afirmó en declaraciones al programa Fácil Desviarse de Del Sol FM.

Durante la entrevista fue consultado por la propuesta del PIT-CNT, de gravar con una sobretasa de 1% del Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas (IPPF) a los patrimonios superiores a un millón de dólares.

"Una iniciativa de este tipo que es bienvenida, que es extraordinariamente positivo que Uruguay discuta este tipo de temas. Esto es lo que se discute en el mundo. Este es un debate que está teniendo lugar en Europa. Es un debate que ha tenido lugar en Estados Unidos. Es altamente bueno tenerlo", sostuvo.

Sin embargo, Oddone indicó que en el gobierno deben "ser conscientes que no se aplica en ningún lugar del mundo, que la probabilidad de una aplicación parcial en un país hace que los recursos que se vayan a obtener sea un número muy difícil de estimar, porque si hay algo que tiene ese grupo al que está dirigido estos impuestos para moverse rápidamente en su localización tributaria es muy alta".

"Creo que es una buena iniciativa, es una buena discusión, requeriría de una coordinación entre países, como es el impuesto global que al final del día sigue un esquema de este tipo con un conjunto de países que lo emprenden. Es un camino que se puede recorrer, pero creo que el mundo está lejos de poder alcanzar eso", aseguró.