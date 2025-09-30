Déficit fiscal bajó al 4,1% del PIB, informó el Ministerio de Economía

El déficit fiscal del Estado uruguayo se ubicó en el 4,1% del PIB en el año móvil a agosto, según informó el Ministerio de Economía (MEF). La cifra es dos décimas inferior a la registrada en el mes anterior. Además, es muy cercana a la proyección de déficit para el cierre del año 2025, que el proyecto presupuestal estima en 4,2%.

La baja del déficit se debe a menores gastos y a la contabilización de las ganancias del Banco República. Hubo una leve reducción de la recaudación de la DGI, según el comunicado del MEF.

Por su parte, el resultado primario de las Empresas Estatales se ubicó en 0,3% del PIB, un aumento de una décima respecto al mes anterior, por disminución de existencias de ANCAP.

