Economía analiza "recomponer en parte el descuento que estaba" en Imesi, dijo Olivera tras reunión con Oddone

El equipo del ministro de Economía , Gabriel Oddone , recibió este lunes a los intendentes litoraleños por la reducción en el descuento al Imesi en las compras de combustibles en las estaciones de la frontera con Argentina.

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera , dijo que fue "una buena reunión" en la que además de este tema, se dialogó sobre la situación general de la frontera y las medidas que piensa el gobierno. "Nosotros introdujimos otras variables a tener en cuenta", señaló.

"La noticia es que la diferencia de precio va a seguir existiendo. No es algo que se vaya a corregir ni a corto ni a mediano plazo. El Ministerio de Economía está revisando la situación para la semana que viene, en función de que se mantengan ciertas constantes, poder revisar el descuento al Imesi y poder recomponer en parte el descuento que estaba, que antes era del 40%, hoy está en el 32%. Si se mantienen las actuales condiciones de diferencia de precio, llegar al 36%", explicó Olivera.