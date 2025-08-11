El equipo del ministro de Economía, Gabriel Oddone, recibió este lunes a los intendentes litoraleños por la reducción en el descuento al Imesi en las compras de combustibles en las estaciones de la frontera con Argentina.
Economía analiza "recomponer en parte el descuento que estaba" en Imesi, dijo Olivera tras reunión con Oddone
El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, dijo que fue "una buena reunión" en la que además de este tema, se dialogó sobre la situación general de la frontera y las medidas que piensa el gobierno. "Nosotros introdujimos otras variables a tener en cuenta", señaló.
"La noticia es que la diferencia de precio va a seguir existiendo. No es algo que se vaya a corregir ni a corto ni a mediano plazo. El Ministerio de Economía está revisando la situación para la semana que viene, en función de que se mantengan ciertas constantes, poder revisar el descuento al Imesi y poder recomponer en parte el descuento que estaba, que antes era del 40%, hoy está en el 32%. Si se mantienen las actuales condiciones de diferencia de precio, llegar al 36%", explicó Olivera.
