Según supo Subrayado con base en fuentes políticas, dirigentes del Partido Socialista y de Casa Grande (sector de la senadora Constanza Moreira) pidieron la palabra durante el Plenario, pasado el mediodía, para cuestionar las últimas declaraciones del ex presidente, realizadas en una entrevista con el semanario Voces.

Habló el secretario general del Partido Socialista Gonzalo Civila, el ex diputado Yerú Pardiñas y el ex senador Alberto Curiel.

Los tres criticaron a Mujica por sus dichos sobre las mujeres, el feminismo, los machistas y la agenda de derechos que “es una expresión de la estupidez humana”, según dijo el líder del MPP.

“Es bastante inútil el feminismo, porque creo que el machismo es un hecho y que la agenda de derechos de la equiparación es inobjetable. Pero la estridencia también termina jodiendo a la causa de la mujer, porque crea una antípoda quejosa, excita lo reaccionario de la propia sociedad, que está ahí. Ahí te salen los Manini y los otros”, dijo Mujica.

“La mujer siempre es una madre. Y nosotros andamos por el mundo siempre precisando una, porque, si no, no sabés dónde tenés la camisa”, había dicho el ex presidente y ahora senador electo.

También cuestionaron a Mujica en duros términos por calificar a Constanza Moreira de “burra”, aunque no la nombra en la entrevista.

“¿Qué te parece una catedrática de politología? Más burra que eso para hacer política, difícil de encontrar”, dijo Mujica, y agregó: “es politóloga, pero de política nada, nunca entendió nada, no sé qué mierda aprendió”.

En respuesta a las declaraciones de Mujica, la Unidad Temática de los Derechos de las Ciudadanas del Frente Amplio (grupo conocido como Mujeres del FA) publicó un comunicado de repudio: