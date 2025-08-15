RECIBÍ EL NEWSLETTER
FÚTBOL URUGUAYO

Boston River le ganó 2 a 1 a Peñarol con goles de Guillermo López y Agustín Albarracín

El gol de Peñarol fue a los 79 minutos, el VAR revisó la jugada y finalmente se lo dio a los 83 minutos. Lo pateó Matías Arezo.

peñarol boston river foco uy tanda 2 15 de agosto de 2025 (4)
peñarol boston river foco uy (1)
Estadio Campeones Olímpicos. Foto: Foco UY

Estadio Campeones Olímpicos. Foto: Foco UY

Estadio Campeones Olímpicos. Foto: Foco UY

Estadio Campeones Olímpicos. Foto: Foco UY

peñarol boston river foco uy (2)
peñarol boston river foco uy (3)
peñarol boston river foco uy (4)
peñarol boston river foco uy tanda 2 15 de agosto de 2025 (2)
peñarol boston river foco uy tanda 2 15 de agosto de 2025 (3)
peñarol boston river foco uy tanda 2 15 de agosto de 2025 (1)

Peñarol visitó a Boston River este viernes en el estadio Campeones Olímpicos de Florida, por la tercera fecha del Torneo Clausura. La fecha se la llevó el anfitrión, con un 2 a 1.

A los 41 minutos del primer tiempo, Guillermo López abrió el marcador para Boston River. El entretiempo llegó con el marcador 1 a 0.

A los 48 minutos, ni bien arrancó el segundo tiempo, Agustín Albarracín anotó el segundo gol del anfitrión.

Foto: Subrayado. Llegada de hinchas de Racing al CDS este martes.
Seguí leyendo

Operativo por el partido Peñarol-Racing termina con tres detenidos y dos motos incautadas

En la mitad del segundo tiempo, a los 25 minutos, hubo revisión de VAR por un posible penal, por mano de Peñarol, que finalmente no fue cobrado por el árbitro.

El gol de Peñarol fue a los 79 minutos, el VAR revisó la jugada y finalmente se lo dio a los 83 minutos. Lo pateó Matías Arezo.

El futbolista Ernesto Hernández fue expulsado del campo de juego a los 37 minutos del segundo tiempo.

El arbitraje estuvo a cargo de Gustavo Tejera, acompañado por los asistentes Nicolás Taran y Sebastián Silvera. En el VAR, Jonathan Fuentes y Richard Trinidad.

El encuentro entre el cuadro de Diego Aguirre y el de Jadson Viera abrió la tercera fecha, que terminó con un aurinegro que no pudo sumar puntos.

Peñarol venía de ganar 3 a 0 a Nacional en la fecha pasada, y 2 a 1 a Progreso, en la anterior. Mientras que Boston River goleó 4 a 0 a Defensor en la primera y empató 1 a 1 con Torque.

Embed

Los equipos:

image
image

Temas de la nota

Lo más visto

video
ampliación de pericias

Caso Gusanito Manzana: autopsia no reveló causa de muerte del niño y la fiscal pidió más pericias
PROMESA DE CAMPAÑA

UTE reincorporará la tarifa básica destinada en primera etapa a pasivos de menores ingresos y estudiantes
SENADOR DEL FA

Nicolás Viera no acepta las disculpas de Sebastián Da Silva: "Decirme puto de mierda es un delito de odio y homofobia"
DIÁLOGO EN RADIO

Sebastián Da Silva llamó a una radio cuando hablaba Nicolás Viera: "La verdad, loco, que te pido disculpas"
JARDINES DEL HIPÓDROMO

Un adolescente de 13 años resultó politraumatizado grave tras ser embestido por un patrullero

Te puede interesar

Orsi se reunió con Cosse, Oddone, Etcheverry, Sánchez y Bergara por presupuesto y transporte metropolitano video
SUÁREZ Y REYES

Orsi se reunió con Cosse, Oddone, Etcheverry, Sánchez y Bergara por presupuesto y transporte metropolitano
Orsi recibe a los 19 intendentes la semana próxima en la residencia de Suárez y Reyes
Política

Orsi recibe a los 19 intendentes la semana próxima en la residencia de Suárez y Reyes
Lubetkin dijo que suspensión de acuerdo entre ANII y Jerusalén es un impasse por la situación en Medio Oriente video
CANCILLER

Lubetkin dijo que suspensión de acuerdo entre ANII y Jerusalén es un "impasse" por "la situación en Medio Oriente"

Dejá tu comentario