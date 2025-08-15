Boston River le ganó 2 a 1 a Peñarol con goles de Guillermo López y Agustín Albarracín

Peñarol visitó a Boston River este viernes en el estadio Campeones Olímpicos de Florida, por la tercera fecha del Torneo Clausura. La fecha se la llevó el anfitrión, con un 2 a 1.

A los 41 minutos del primer tiempo, Guillermo López abrió el marcador para Boston River. El entretiempo llegó con el marcador 1 a 0.

A los 48 minutos, ni bien arrancó el segundo tiempo, Agustín Albarracín anotó el segundo gol del anfitrión.

En la mitad del segundo tiempo, a los 25 minutos, hubo revisión de VAR por un posible penal, por mano de Peñarol, que finalmente no fue cobrado por el árbitro.

El gol de Peñarol fue a los 79 minutos, el VAR revisó la jugada y finalmente se lo dio a los 83 minutos. Lo pateó Matías Arezo.

El futbolista Ernesto Hernández fue expulsado del campo de juego a los 37 minutos del segundo tiempo.

El arbitraje estuvo a cargo de Gustavo Tejera, acompañado por los asistentes Nicolás Taran y Sebastián Silvera. En el VAR, Jonathan Fuentes y Richard Trinidad.

El encuentro entre el cuadro de Diego Aguirre y el de Jadson Viera abrió la tercera fecha, que terminó con un aurinegro que no pudo sumar puntos.

Peñarol venía de ganar 3 a 0 a Nacional en la fecha pasada, y 2 a 1 a Progreso, en la anterior. Mientras que Boston River goleó 4 a 0 a Defensor en la primera y empató 1 a 1 con Torque.

Los equipos:

