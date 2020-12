Duro cruce entre Pasquet y Lust durante votación de ley que limita la forestación

Antes de que se votara el proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto que limita la forestación, con votos del Frente Amplio y del PERI, Pasquet acusó a Lust de ser despectivo y despreciar una ley forestal votada hace 33 años.

“El diputado Lust se refiere a la ley forestal, a los que la votamos y a todos los gobiernos que la sostuvieron y la siguieron aplicando, de forma evidentemente despectiva. Yo advierto en sus palabras y en su tono, un desprecio general por la actividad política, característica de quienes hablan con desprecio en general de los sistemas democráticos”, afirmó el legislador colorado.

Lust rechazó los dichos de Pasquet por entender que lo tildaban como “antidemocrático”. “Yo no acepto que me digan que tengo una mentalidad totalitaria, porque el que dice eso no solamente se equivoca sino que es un atrevido”, dijo el diputado cabildante y le contestó: “algunos de los que me acusan vienen de partidos que han dado golpes de Estado”.

La sesión de la Cámara de Diputados venía discutida este martes.

La coalición de gobierno votó dividida en dos oportunidades. Primero, una ley que declara el 19 de agosto como el “Día de luchas de las personas en situación de calle”. Los diputados Ope Pasquet y Felipe Schippani, del Partido Colorado, estaban en contra de calificar como “lucha” la situación de las personas que viven en la calle, así que la ley salió con los votos de todos los legisladores, incluidos los del Frente Amplio, menos los colorados.

Un rato más tarde, el proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto volvió a dividir a los legisladores de la coalición. En medio de la defensa de la iniciativa, Lust dijo que una cosa era formar parte de una coalición y otra era ser absorbido.