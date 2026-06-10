Duro cruce de acusaciones en diputados por ASSE, con menciones al presidente Orsi y a Lacalle Pou

La Cámara de Diputados debatió el martes la conformación de una comisión investigadora sobre la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que finalmente no prosperó. No hubo votos para crear la que propuso el Partido Nacional y tampoco para la que planteó el Frente Amplio.

En ese marco, durante el debate, el diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez llamó “delincuente” al presidente de ASSE Álvaro Danza, en respuesta a lo que entendió fue una acusación de “corrupción” a su partido por parte del diputado frenteamplista Federico Preve.

La respuesta llegó en sala con gritos de un lado y de otro, y la declaración en rueda de prensa del diputado del Frente Amplio Carlos Varela.

Si defienden al delincuente de Danza, que se hagan cargo! Durante 8 meses, el Dr. Danza cobró indebidamente una partida de ASSE, por “dedicación permanente o exclusiva” mientras mantenía otros 5 o 6 trabajos (por tanto, no exclusivo), estafando al Estado y a todos los uruguayos! pic.twitter.com/PRd3aOD6n5

“El diputado Juan Martín Rodríguez tildó de delincuente a Danza, entonces, tiene la obligación de demostrarlo y la forma de demostrarlo es ir a la Justicia, y la Justicia va a resolver seguramente que Danza no es ningún delincuente”, dijo Varela.

Y agregó: “Es una barbaridad, porque están hablando de un ser humano que tiene familia, que tiene amigos, que tiene una responsabilidad y es un profesional. No se puede decir cualquier cosa de cualquier persona por más investidura política que uno tenga”.

CARLOS VARELA ASSE Y DANZA

Lacalle Pou y Orsi

Luego de un cuarto intermedio el debate en diputados siguió y habló Mariano Tucci, del Frente Amplio. En un momento de su intervención cuestionó lo dicho por Juan Martín Rodríguez sobre Danza, y dijo que gobierno de la coalición (2020-2025) estuvo "atravesado por algunos de los mayores escándalos institucionales desde la apertura democrática.

"Y después dicen que Danza es un delincuente. Hay que ser valiente. Porque si hubo un gobierno marcado por cuestionamientos, renuncias de jerarcas, investigaciones administrativas, actuaciones judiciales, y hasta un perejil que terminó preso o en cana, como dijo una senadora de la República, ese no fue el gobierno que preside el querido compañero Yamandú Orsi, ese fue el gobierno que encabezó el doctor Luis Alberto Lacalle Pou, no el nuestro", agregó Tucci.

Lo dijo por el diputado del FA fue respondido primero por Pablo Abdala, del Partido Nacional, y luego por el colorado Felipe Schippani. Pero fue Juan Martín Rodríguez quien apuntó directamente al presidente Orsi.

"Lo que hoy siente todo el pueblo uruguayo es vergüenza, vergüenza del presidente de la República, eso es lo que siente el pueblo uruguayo", dijo Rodríguez.

Lo que siguió fueron gritos de un lado y del otro, y la decisión del presidente de la Cámara, Rodrigo Goñi, de suspender la sesión por 10 minutos.

RODRIGUEZ DIPUTADO SOBRE ORSI

Sin investigadora

Al volver a sala el debate bajó de tono y finalmente no hubo votos para conformar ninguna comisión investigadora en Diputados. No prosperó ni la que propuso el Partido Nacional para investigar a la pasada administración de ASSE y a la actual, hasta el 2026 inclusive, ni la que impulsó el Frente Amplio, en este caso para investigar a la administración del gobierno anterior.

El diputado del FA Carlos Varela dijo en rueda de prensa que “no hay elementos de juicio para esa comisión investigadora, y tampoco para ir a la justicia, aunque es un derecho de cualquier ciudadano de ir a la Justicia”.

Esto en referencia a que el diputado blanco Federico Casaretto dijo que aunque no haya comisión investigadora en el Parlamento, irá a la Justicia para denunciar a Danza.

“Si va el Partido Nacional a la Justicia, estaremos a lo que la Justicia defina”, dijo el diputado Varela, del Frente Amplio.

Sobre la falta de votos para crear una investigadora sobre ASSE, el diputado Abdala, del Partido Nacional, dijo este miércoles: “Desde el punto de vista político este resultado lo que confirma es que el Frente Amplio no tenía voluntad de investigar, porque la propuesta del Partido Nacional no prosperó porque el Frente no la votó y porque Cabildo Abierto tampoco la votó, terminó en empate, 49 a 49. Y la del Frente Amplio, curiosamente, el propio Frente Amplio tampoco la votó. Pidió retirarla primero y como reglamentariamente retirarla no se puede, terminamos todos votando en contra de ella. Esto lo que confirma es que el Frente nunca quiso investigar y por eso no estuvo dispuesto a acompañar un objeto de la investigación que era lo suficientemente amplio como para incluir todo, absolutamente todo lo que todos queríamos investigar”.

¿Danza "delincuente"?

El diputado del Partido Nacional Pablo Abdala fue consultado sobre lo que dijo su compañero de partido Rodríguez, y respondió: “Son formas de decir las cosas. Lo que sí creo, en eso coincidimos todos, es que Danza violó la Constitución sistemáticamente, eso quedó demostrado y ayer quedó demostrado también que el Frente y el gobierno quieren blindar a Danza, quieren apañarlo, quieren cuidarlo, protegerlo”.

Sobre Danza, el diputado Abdala dijo que sí hubo “un enriquecimiento sin causa, un enriquecimiento ilícito”. “Pero tampoco el Frente quiso que eso se investigara. Entonces evidentemente con Danza tenemos un problema que empezó el año pasado y notoriamente todavía persiste”, agregó.

Abdala se refiere a que Danza – según explicó en el programa Arriba Gente de Canal 10 – cobró una partida extra por dedicación exclusiva en el Estado, mientras que tenía otros empleos en mutualistas privadas. Eso fue “un enriquecimiento ilícito”, dijo el legislador blanco.