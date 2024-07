Dos rugbiers franceses imputados por violación agravada de una mujer en Argentina

Detalló que Auradou, de 20 años, y Jegou, de 21, no dieron declaraciones y quedarán recluidos en un centro de detención transitoria en la capital mendocina (1.000 km al oeste de Buenos Aires), donde habrían ocurrido los hechos en la madrugada del domingo tras jugar con los Pumas argentinos.

Tras conocerse la imputación, uno de los abogados de la defensa, Germán Hnatow, dijo a periodistas que los franceses, quienes afirman que hubo consentimiento y niegan haber golpeado a la presunta víctima, "se encuentran bien y seguros de su versión".

"Están tranquilos porque se saben inocentes en la causa, pero por supuesto preocupados de toda esta situación que les ha tocado vivir", agregó el abogado, que trabajó antes en la unidad de delitos sexuales de la fiscalía.

De su lado, uno de los abogados de la denunciante dijo que el equipo está "conforme con la imputación" pero no descarta "pedir una ampliación", aunque eso no aumentaría la pena.

"Se puede ampliar en relación a la privación ilegítima de la libertad. Pero no me cambiaría la ecuación: el mínimo de la pena del delito que le imputan es tan alto (ocho años) que absorbería la privación ilegítima de la libertad", dijo a la AFP Mauricio Cardello.

Repetición del delito

Luego del partido del sábado, los jugadores fueron al bar Beerlin donde consumieron una gran cantidad de alcohol, según dijo un mozo del lugar que pidió no revelar su identidad. "Se tomaron todo", contó.

No obstante Andrés Civit, dueño del bar, dijo a la AFP que actuaron "como cualquier otra persona de consumo habitual". "No sé si se emborracharon, no vi a nadie arrastrándose", añadió.

Natacha Romano, abogada de la denunciante, relató que su clienta conoció a Auradou en otro club nocturno adonde acudieron los jugadores después, ya en la madrugada del domingo, y se fue con él al Diplomatic Hotel.

Tras entrar a la habitación, él "la agarra, la tira en la cama, la empieza a desvestir y salvajemente la golpea", detalló Romano.

La mujer "tiene marcada la espalda, mordeduras, rasguños, golpes en los pechos, en las piernas y en las costillas", además de un puñetazo en la cara.

Con "violencia feroz" abusó sexualmente de ella al menos en seis ocasiones, según la abogada. Una hora después entró Jegou y "de forma salvaje comienza con los mismos hechos", añadió.

Si son hallados culpables, las jóvenes promesas del deporte francés arriesgan hasta 20 años de prisión.

La pena que arriesga Auradou puede ser mayor porque su imputación (abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos personas "en concurso" con abuso sexual con acceso carnal) incluye la repetición del delito, explicó una fuente de la fiscalía.

Descompensación general

Auradou y Jegou fueron detenidos el lunes en Buenos Aires para evitar que salieran del país y el jueves fueron trasladados a Mendoza.

El jueves, la denunciante fue hospitalizada tras sufrir un trastorno del ánimo llamado "hipotimia" y "una descompensación general del cuerpo producto de todo lo sucedido", dijo Romano.

"Cuando vio los informes se angustió, entró en un estado de shock total y se desvaneció, sobre todo por las lesiones que mostró la tomografía", detalló.

Nicolás Yungman, psicólogo del Hospital de Emergencias Psiquiátricas Alvear y quien no está vinculado al caso, explicó a la AFP que la hipotimia a la que se refirió Romano "puede ser un efecto del trastorno de estrés postraumático (...) que provoca que la persona no pueda expresare bien, tenga movimientos lentos, lenguaje inexpresivo y pérdida de interés".

El principal abogado defensor de los jugadores Rafael Cúneo -hermano del ministro de Justicia, Mariano Cúneo- dijo a periodistas que usará como indicios de consentimiento el hecho de que la mujer subió con Auradou a la habitación 603 y esperó a que él bajara a recepción para pedir la llave, que había perdido.

La mujer era "una señora de 40 que ya sabe lo que pasa en la vida", estimó el jueves el letrado.

Entretanto, la selección francesa continúa su gira: jugó contra Uruguay el miércoles y se enfrentará de nuevo a los Pumas el sábado en Buenos Aires. Tres no estarán: los dos detenidos y Melvyn Jaminet, excluido por haber hecho comentarios xenófobos en redes sociales durante la fatídica celebración en Mendoza.

