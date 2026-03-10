Chile cambia de gobierno: Gabriel Boric entrega el poder a José Antonio Kast

Chile se prepara para un cambio de gobierno con la investidura del líder conservador José Antonio Kast , quien asumirá la presidencia este miércoles durante una ceremonia en el Congreso Nacional, en la ciudad de Valparaíso.

El actual mandatario, Gabriel Boric , le entregará la banda presidencial al mediodía, marcando un nuevo giro político hacia un gobierno de derecha en el país sudamericano.

El acto contará con más de mil invitados y la presencia de varios líderes internacionales. Entre los asistentes confirmados figuran el rey de España, Felipe VI, el presidente argentino Javier Milei y el mandatario uruguayo Yamandú Orsi, además de representantes de distintos países de América y Europa.

Sin embargo, algunas ausencias también han generado atención. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva canceló su viaje a último momento y será representado por su canciller.

Aunque oficialmente se mencionaron razones de agenda, medios brasileños señalan que la decisión estaría relacionada con la presencia en la ceremonia del senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro y una de las principales figuras de la oposición a Lula en Brasil.